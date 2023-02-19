Грузовой корабль «Прогресс МС-21» завершил миссию и был разрушен

Поврежденный грузовой корабль «Прогресс МС-21» завершил космическую миссию и был затоплен в Тихом океане. Об этом заявила госкорпорация «Роскосмос».

«Прогресс МС-21» был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

18 февраля корабль отстыковался от Международной космической станции (МКС). Позже «Роскосмос» отложил сведение с орбиты МС-21, поскольку повреждений внешней поверхности корабля не были обнаружены.

11 февраля, спустя несколько часов после стыковки со станцией «Прогресса МС-22», на корабле произошла разгерметизация. При этом экипажу ничего не угрожало. Как уточняли в «Роскосмосе», произошедшее не повлияло на стыковку и программу пилотируемых полетов, поскольку МС-21 был изолирован от общего объема МКС. По данным госкорпорации, причиной разгерметизации стала утечка теплоносителя системы терморегулирования.

22 февраля к МКС должен пристыковаться корабль «Союз МС-23» на замену поврежденному «Прогрессу МС-22», у которого также произошла разгерметизация — небольшой метеорит пробил в нем отверстие диаметром меньше 1 мм.