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«Известия» узнали, что запуск «Союза МС-23» к МКС состоится 24 февраля

Вынужденный запуск космического корабля «Союз МС-23» к МКС запланирован на 24 февраля, он должен заменить разгерметизировавшийся в конце прошлого года «МС-22», пишут «Известия» со ссылкой на источники.

По словам одного из них, соответствующее решение было принято 18 февраля на совете главных конструкторов в РКК «Энергия», пуск состоится с космодрома Байканур. Как уточнил «Известиям» источник, близкий к «Роскосмосу», решение о запуске «Союза МС-23» далось госкорпорации нелегко, к единому мнению члены совета так и не пришли.

«Проверить полностью «Союз МС-23» на земле просто невозможно, а откладывать запуск нет смысла. Во-первых, корабль уже заправлен топливом и хранить его больше двух месяцев нельзя из-за наличия агрессивных компонентов. Слить это топливо тоже нельзя в силу конструкции. «Союз МС-24» находится на консервации, но его запуск вместо 23-го ничего не даст. Если версия о какой-то ошибке на производстве верна, «Союз МС-24» тоже несет в себе дефект», — пояснил источник газеты.

«Союз МС-22» пристыковался к МКС 21 сентября. 15 декабря на корабле произошла разгерметизация внешнего контура системы обеспечения теплового режима и утечка охлаждающей жидкости. Температура на «Союзе» выросла до 30 градусов, но в «Роскосмосе» указали, что это не представляет угрозы для экипажа и его не нужно эвакуировать. 18 декабря корпорация сообщила о снижении температуры на корабле до заданных пределов.

11 января «Роскосмос» сообщил, что причиной разгерметизации стал удар метеороида (небольшое космическое тело, диаметром от 100 мкм до 10 м), который пробил отверстие диаметром меньше 1 мм.

На «Союзе МС-23» должны вернуться на землю Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт Фрэнк Рубио, однако их возвращение было перенесено после разгерметизации на грузовом корабле «Прогресс МС-21» 11 февраля.

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