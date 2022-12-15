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Выход россиян в открытый космос отменили из-за разгерметизации на «Союзе»

Космонавты должны были перенести радиатор-теплообменник с модуля «Рассвет» на модуль «Наука», однако из-за разгерметизации на «Союзе» выход в космос был отменен. Ранее в ноябре выход также был отменен из-за проблем со скафандрами
Фото: Пресс-служба ЦПК имени Ю.А. Гагарина / ТАСС
Фото: Пресс-служба ЦПК имени Ю.А. Гагарина / ТАСС

Выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос отменили из-за разгерметизации внешнего контура системы обеспечения теплового режима пристыкованного к МКС корабля «Союз», сообщает ТАСС со ссылкой на переговоры экипажа с наземными специалистами.

По данным агентства, внутри «Союз» остается герметичен, также как и станция. Как позже сообщил диктор трансляции на сайте NASA, экипажу МКС ничего не угрожает, специалисты оценивают последствия утечки охлаждающей жидкости.

Прокопьев и Петелин должны были выйти в открытий космос в 5:20 (мск) с целью переноса радиатора-теплообменника с малого исследовательского модуля «Рассвет» на многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука». Ожидалось, что внекорабельная деятельность продлится 6 часов 37 минут.

Изначально космонавты должны были выполнить эти работы 25 ноября. Однако из-за нештатной работы насосов системы охлаждения скафандров их пришлось перенести.

Российский сегмент МКС состоит из шести модулей и пристыкованных к ним кораблей. При этом один из модулей («Заря») является собственностью NASA. Сегмент занимает около 17% станции по массе (76,4 т) и около 27% по герметичному объему (265,4 м³).

26 июля глава «Роскосмоса» Юрий Борисов доложил президенту Владимиру Путину об окончательном решении уйти с МКС после 2024 года. К этому времени страна начнет формировать собственную орбитальную станцию, добавил он. Позже Борисов заявил, что Россия начнет процесс выхода из проекта после 2024 года, но точная дата будет зависеть от состояния станции, которую собираются затопить в 2031-м.

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космонавты разгерметизация Союз МКС
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