Связанное с Пригожиным издание подало в суд на Facebook

Федеральное агенство новостей обратилось с иском в суд из-за блокировки аккаунта в Facebook. ФАН рассчитывает на восстановление страницы и на компенсацию за ущерб репутации

Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Российское интернет-издание «Федеральное агентство новостей» (ФАН) подало в суд на социальную сеть Facebook, добиваясь восстановления заблокированной страницы и выплаты компенсации за причиненный ущерб. Об этом со ссылкой на исковое заявление сообщают Reuters и Bloomberg.

Иск подан от имени ФАН и его руководителя Евгения Зубарева в Северном округе штата Калифорния. Размер компенсации, которую требует ФАН, в документах не указан, отмечают агентства.

«Facebook, заявляя, что защищает публику от фальшивых новостей, фактически занимается цензурой и лишает подписчиков ФАН доступа к странице легитимного новостного агентства», — цитирует исковой документ Bloomberg.

Аккаунт ФАН на Facebook был заблокирован весной 2018 года. В разговоре с РБК его глава​ Евгений Зубарев отмечал, что блокировка произошла без объяснения причин, а также назвал это решение политически мотивированным. Помимо аккаунта ФАН также были заблокированы соцсети изданий «Невские новости», «Журналистская правда» и некоторых других СМИ, сообщало ФАН.

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Спустя два дня после заявления Зубарева основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил об удалении сотен публикаций и групп, связанных с российской «фабрикой троллей». По его словам, создатели этих страниц «неоднократно обманывали людей по всему миру и манипулировали ими». «Мы больше не хотим, чтобы они были представлены на Facebook», — добавил Цукерберг. Как отмечало тогда агентство Reuters, речь шла в том числе и о странице ФАН.

«Федеральное агентство новостей» — основное издание так называемой фабрики медиа (группы СМИ, которую источники журнала РБК связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным). Ее сотрудники якобы должны писать провластные комментарии в соцсетях, критиковать оппозиционеров и пропагандировать патриотические ценности, писали​ «Новая газета», «Фонтанка» и Би-би-си. По адресу «фабрики троллей» в Санкт-Петербурге был зарегистрирован ряд СМИ, писал журнал РБК в 2017 году. Возникший рядом с «фабрикой троллей» медиахолдинг, состоящий из множества юридических лиц, журналисты стали называть «фабрикой медиа» и «фабрикой троллей».

Ранее, в сентябре 2017 года, Facebook объявил, что связанные с Россией аккаунты два года (в том числе в год выборов президента США) закупали в соцсети рекламу, носившую политический характер. В феврале Минюст США обвинил 13 россиян и девять юрлиц во вмешательстве в американские выборы 2016 года. В их число входили ​Агентство интернет-исследований (ликвидировано в конце 2016 года, источники РБК ранее называли его одним из юрлиц «фабрики троллей»), а также связанные с Пригожиным компании Concord Management and Consulting и Concord Catering. Деятельность обвиняемых связали с «фабрикой троллей», которая, по мнению Минюста США, пыталась оказывать влияние на американских граждан с 2014 года.

В октябре 2018 года под санкциями Минюста оказалась также главный бухгалтер ФАН Елена Хусяйнова. По данным Минюста, она была главным бухгалтером «Проекта Лахта» — крупной «зонтичной» организации, целью которой было влияние на пользователей интернета в США, ЕС и на Украине. В частности, эта организация покупала рекламу и оплачивала продвижение в соцсетях сообщений в поддержку тех или иных кандидатов на выборах в США, считает ведомство. Минюст США также выразил уверенность, что финансированием​ «Проекта Лахта» занимался олигарх Евгений Пригожин и две подконтрольные ему компании, Concord Management and Consulting и Concord Catering.