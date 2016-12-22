Обвиненная из-за выборов бухгалтер ФАН пожелала Америке «стать великой»

Елена Хусяйнова заявила, что «была потрясена», когда узнала о выдвинутых против нее обвинениях. Американский Минюст считает ее причастной к вмешательству в выборы 2016 года и к вероятному вмешательству в выборы-2018

Елена Хусяйнова (Фото: riafan.ru)

Обвиненная Минюстом США во вмешательстве в американские выборы Елена Хусяйнова записала видеообращение, в котором ответила на подозрения Вашингтона и сообщила, что занимает должность бухгалтера в ​РИА «ФАН». Ролик опубликован на YouTube-канале РИА «ФАН».

В этом видео Хусяйнова называет себя «простой русской женщиной», которая разбирается в бухучете, воспитании детей, а также в том, как управлять рыболовецким колхозом. По ее словам, английского языка она при этом не знает.

«Поэтому я была потрясена, когда услышала, что это я, простой российский бухгалтер, выбрала американцам президента и скоро буду выбирать им депутатов», — заявила Хусяйнова, добавив, что затем ее сердце «наполнилось гордостью» из-за того, что «простая русская женщина может помочь гражданам сверхдержавы выбрать президента, стоит только этого пожелать».

«Дорогие граждане всего мира! Давайте все вместе поможем американскому народу выбрать таких политиков, которые вели бы себя на Земле по-человечески, вели бы нашу планету к миру и добру. Давайте вместе пожелаем Америке снова стать великой и мирной страной!» — заключила она.

Видео: ФАН-ТВ / YouTube

В минувшую пятницу, 19 октября, американский Минюст обвинил Елену Хусяйнову в сговоре с целью навредить политической системе в США и вмешаться в выборы в 2016 и 2018 годах (6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в конгресс).

По данным Минюста, она была главным бухгалтером «Проекта Лахта» — крупной «зонтичной» организации, целью которой было влияние на пользователей сети интернет в США, в ЕС и на Украине. В частности, эта организация покупала рекламу и оплачивала продвижение в соцсетях сообщений в поддержку тех или иных кандидатов на выборах в США, считает ведомство.

Финансировался «Проект Лахта» «олигархом Евгением Пригожиным и двумя подконтрольными ему компаниями, Concord Management and Consulting и Concord Catering, говорилось в сообщении Минюста. Обе организации и сам Пригожин уже включены в санкционный список США за вмешательство в выборы.

Хусяйнова, считают в Минюсте, отвечала за финансовые документы, в которых были прописаны расходы на деятельность организации в США, включая выплаты активистам, размещавшим сообщения, оплату рекламы в соцсетях и продвижение сообщений, оплату доменных имен и покупку серверов. Деятельность велась как минимум через 11 компаний. По выдвинутому обвинению Хусяйновой угрожает лишение свободы на срок до пяти лет.

В посольстве России в США обвинения Минюста назвали «лозунговой дипломатией», отметив, что ранее неоднократно предлагали Вашингтону «конструктивно сотрудничать» в сфере кибербезопасности.