Facebook удалил связанные с российской «фабрикой троллей» посты и группы

Глава Facebook Марк Цукерберг объявил об удалении из социальной сети сотен публикаций и аккаунтов, «связанных с российской «фабрикой троллей»

Марк Цукерберг (Фото: Stephen Lam / Reuters)

Facebook объявил об удалении сотен учетных записей и страниц, связанных с российской «фабрикой троллей». Об этом агентству Reuters заявил глава соцсети Марк Цукерберг.

Комментируя удаление страниц и аккаунтов, Марк Цукерберг заявил, что в этих группах и на этих страницах «неоднократно обманывали людей по всему миру и манипулировало ими». «Мы больше не хотим, чтобы они были представлены на Facebook», — добавил Цукерберг.

По данным Reuters, речь идет, в частности о «Федеральном агентстве новостей». Это издание и другие источники журнала РБК связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Во вторник, 3 апреля, руководитель «Федерального агентства новостей» Евгений Зубарев рассказал РБК, что группа его из​дания без всяких объяснений была заблокирована в Facebook. Также были заблокированы группы изданий «Журналистская правда», «Невские новости» и «Экономика сегодня». «Это акт политической цензуры, мы не публиковали никакого запрещенного контента», — заявил РБК Зубарев. По его словам, ФАН подготовит обращение в Роскомнадзор.

В сентябре 2017 года Facebook объявил, что связанные с Россией аккаунты два года (в том числе в год выборов президент США) закупали в соцсети рекламу, носившую политический характер. «Один из вопросов, который возник, есть ли связь между попытками России (повлиять на избирательный процесс в США. — РБК) и рекламными сообщениями, которые покупаются в соцсети», — говорилось в заявлении директора службы безопасности Facebook Алекса Стамоса.

В компании уточнили, что с июня 2015 года по май 2017 года 470 недостоверных аккаунтов и страниц потратили около $100 тыс. на почти 3 тыс. сообщений. Эти публикации в Facebook назвали «разобщающими» общество.