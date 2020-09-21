Автор «Авангарда» ответил на слова Трампа о краже разработок при Обаме

По словам создателя боевого блока, эксперименты с гиперзвуком российские ученые начали еще в советское время, когда «Обама был подростком»

Запуск ракеты комплекса «Авангард» (Фото: Минобороны России / РИА Новости)

Автор гиперзвукового боевого блока «Авангард» Герберт Ефремов заявил, что российские ученые начали эксперименты с гиперзвуком еще во времена Советского союза. Его слова передает «Российская газета».

Так Ефремов прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы похитила американские разработки гиперзвукового оружия при предыдущем президенте страны Бараке Обаме и на их основе создала свое.



«Трамп сказал, что русским сдал эти «секреты» Обама. Только Барак Обама — президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком. Он еще в школу ходил, а мы уже экспериментировали с гиперзвуком», — ответил Ефремов.

О новом комплексе с гиперзвуковым боевым блоком впервые сообщил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в 2018 году. В частности, глава государства рассказал о ракетных комплексах «Сармат» и «Авангард» и авиационном ракетном комплексе «Кинжал». Путин отмечал, что «Авангард» может, «как огненный шар», поражать цели из космоса.

Накануне, 19 сентября, Путин провел беседу с Ефремовым, в ходе которой поблагодарил ученого за разработку «Авангарда», отметив, что система является новым видом стратегического оружия. Также Путин указал, что приступить к разработке гиперзвукового оружия Россия решила после выхода США из Договора о противоракетной обороне в 2002 году, когда Вашингтон начал разворачивать систему стратегической противоракетной обороны. По словам Путина, «масштабную работу по реализации идей» Ефремова Россия начала в 2004 году.