Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 75,03 (-0,16) Инвестиции, 18 сен, 14:16
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 88,96 (+0,33) Инвестиции, 18 сен, 14:16
В Минобороны сообщили о проведении наблюдательного полета над Францией Общество, 01:22 Как устроен хай-тек в мире финансов РБК и Refinitiv, 01:01 Федеральный суд США временно отменил запрет Трампа на WeChat Общество, 00:57 СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США Общество, 00:30 Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами Общество, 00:21 Автор «Авангарда» ответил на слова Трампа о краже разработок при Обаме Технологии и медиа, 00:00 Четыре человека из нижегородского «Торпедо» заболели COVID-19 Спорт, 00:00 Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца года Общество, 20 сен, 23:33 Паруса или пузыри: во что вкладывают опытные инвесторы РБК и Сбербанк Первый, 20 сен, 23:23 В Москве за сутки умерли 12 человек с коронавирусом Общество, 20 сен, 23:05 Российские военные заявили о готовящейся провокации боевиков в Идлибе Общество, 20 сен, 23:05 Сын Лукашенко словами «прошли и прошли» отозвался о митингах Политика, 20 сен, 22:53 СМИ сообщили о «сошедших с ума» военных России из-за британских патрулей Политика, 20 сен, 22:24 Игрок «Рубина» заявил о готовности своей команды бороться за чемпионство Спорт, 20 сен, 22:06
Технологии и медиа ,  
0 

Автор «Авангарда» ответил на слова Трампа о краже разработок при Обаме

По словам создателя боевого блока, эксперименты с гиперзвуком российские ученые начали еще в советское время, когда «Обама был подростком»
Запуск ракеты комплекса &laquo;Авангард&raquo;
Запуск ракеты комплекса «Авангард» (Фото: Минобороны России / РИА Новости)

Автор гиперзвукового боевого блока «Авангард» Герберт Ефремов заявил, что российские ученые начали эксперименты с гиперзвуком еще во времена Советского союза. Его слова передает «Российская газета».

Так Ефремов прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы похитила американские разработки гиперзвукового оружия при предыдущем президенте страны Бараке Обаме и на их основе создала свое.

«Трамп сказал, что русским сдал эти «секреты» Обама. Только Барак Обама — президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком. Он еще в школу ходил, а мы уже экспериментировали с гиперзвуком», — ответил Ефремов.

The National Interest оценил угрозу для США от российских «Авангардов»
Общество

О новом комплексе с гиперзвуковым боевым блоком впервые сообщил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в 2018 году. В частности, глава государства рассказал о ракетных комплексах «Сармат» и «Авангард» и авиационном ракетном комплексе «Кинжал». Путин отмечал, что «Авангард» может, «как огненный шар», поражать цели из космоса.

Накануне, 19 сентября, Путин провел беседу с Ефремовым, в ходе которой поблагодарил ученого за разработку «Авангарда», отметив, что система является новым видом стратегического оружия. Также Путин указал, что приступить к разработке гиперзвукового оружия Россия решила после выхода США из Договора о противоракетной обороне в 2002 году, когда Вашингтон начал разворачивать систему стратегической противоракетной обороны. По словам Путина, «масштабную работу по реализации идей» Ефремова Россия начала в 2004 году.

Путин назвал причины создания Россией гиперзвукового оружия
Политика
Владимир Путин


Минобороны США в феврале сообщало, что испытания американского гиперзвукового оружия начнут в 2020 году. При этом Трамп не раз говорил, что у США есть «самое мощное оружие, известное человечеству». В мае президент также сообщал о разработке в США ракеты, которая будет в 17 раз быстрее имеющихся у других государств аналогов.

Автор
Анастасия Батманова
гиперзвуковая ракета Дональд Трамп
Материалы по теме
The National Interest оценил угрозу для США от российских «Авангардов»
Общество
Путин назвал имя автора гиперзвукового блока «Авангард»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter