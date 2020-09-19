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Политика ,  
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Путин назвал имя автора гиперзвукового блока «Авангард»

Глава государства подчеркнул значимость разработки, поскольку она помогла предотвратить обнуление всего российского ядерного потенциала
Владимир Путин на встрече с Гербертом Ефремовым (в режиме видеоконференции)
Владимир Путин на встрече с Гербертом Ефремовым (в режиме видеоконференции) (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин раскрыл имя автора гиперзвукового боевого блока «Авангард» — им оказался выдающийся конструктор ракетной и ракетно-космической техники, почетный генеральный конструктор, советник по науке ВПК «НПО машиностроения» Герберт Ефремов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам президента, среди всех его разработок система «Авангард» занимает особое место, поскольку является новым видом стратегического оружия. Путин вспомнил, что выход США из Договора о противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия. В то время Вашингтон начал разворачивать систему стратегической ПРО, которая могла обнулить весь российский ядерный потенциал.

«Уважаемый Герберт Александрович, благодаря вам, вашим коллегам этого не случилось», — заявил глава государства. Президент добавил, что пуск первого экспериментального планирующего блока состоялся в 2001 году.

«В 2004 году мы развернули уже масштабную работу по реализации ваших идей, о чем, кстати говоря, публично всех и предупредили, я говорил об этом публично. Судя по всему, нам тогда никто не поверил, посчитали, что мы не сможем этого сделать», — обратился он к Ефремову.

Путин также наградил Ефремова орденом Андрея Первозванного с мечами, отметив, что конструктор достоин этой, «по сути, боевой» награды.

«Авангард» — стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой, который оснащен гиперзвуковым боевым блоком.

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Впервые Путин рассказал о новом комплексе с гиперзвуковым боевым блоком в ходе послания Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, «Авангард» способен, «как огненный шар», поражать цели из космоса. В феврале 2019 года глава государства заявил, что «Авангард» по значимости для безопасности не уступает запуску первого искусственного спутника Земли.

В Пентагоне защиту США от российского гиперзвукового оружия тогда назвали «безоговорочной, способной доминировать и реагировать на любую угрозу».

В мае 2019 года российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начали получать комплексы «Авангард», а с декабря 2019 года первый полк ракет стратегического назначения, оснащенный системой «Авангард», был поставлен на боевое дежурство.

Минобороны США в феврале заявило о планах начать испытания американского гиперзвукового оружия уже в 2020 году. Подобное вооружение Штаты решили установить на подлодки.

Путин в июне объявил, что Россия будет готова к появлению гиперзвукового оружия в других странах. «Мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием», — заключил он. По его словам, уникальность сегодняшнего положения России состоит в том, что сбить гиперзвуковые ракеты никто не может из-за больших скоростей.

Герберт Ефремов родился 15 марта 1933 года в селе Малое Заречье Белозерского района в Вологодской области. В 1956 году окончил Ленинградский военно-механический институт (Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова, Санкт-Петербург) по специальности «Приборостроение».

После окончания вуза был направлен с Союзное ОКБ-52 Минавиапрома СССР в Реутове Московской области (конструкторское бюро ракетно-космической техники под руководством академика Владимира Челомея.

В 1970-1984 годах — заместитель главного конструктора и начальника ЦКБМ. В 1984 году стал генеральным конструктором НПО машиностроения. В 1991 году занял пост генерального конструктора — генерального директора предприятия, занимал эту должность до 2007 года. С 2007 года — почетный генеральный директор, почетный генеральный конструктор АО «ВПК «НПО машиностроения», советник главы корпорации по науке.

Ученый преподавал в Московском авиационном институте, с 1990 года преподавал в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Автор ряда научных работ, соавтор более 80 изобретений. Кроме того Ефремов — первый обладатель звания Героя Социалистического Труда (1963) и одновременно Героя Труда Российской Федерации (2017).

Принимал непосредственное участие в разработке различных ракет-носителей, ракетных и противоракетных комплексов, включая «Стрелу», «Малахит», «Базальт», Оникс» и «Метеорит».

Авторы
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Владимир Путин автор «Авангард»
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