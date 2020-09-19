Путин назвал имя автора гиперзвукового блока «Авангард»

Глава государства подчеркнул значимость разработки, поскольку она помогла предотвратить обнуление всего российского ядерного потенциала

Владимир Путин на встрече с Гербертом Ефремовым (в режиме видеоконференции) (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин раскрыл имя автора гиперзвукового боевого блока «Авангард» — им оказался выдающийся конструктор ракетной и ракетно-космической техники, почетный генеральный конструктор, советник по науке ВПК «НПО машиностроения» Герберт Ефремов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам президента, среди всех его разработок система «Авангард» занимает особое место, поскольку является новым видом стратегического оружия. Путин вспомнил, что выход США из Договора о противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия. В то время Вашингтон начал разворачивать систему стратегической ПРО, которая могла обнулить весь российский ядерный потенциал.

«Уважаемый Герберт Александрович, благодаря вам, вашим коллегам этого не случилось», — заявил глава государства. Президент добавил, что пуск первого экспериментального планирующего блока состоялся в 2001 году.

«В 2004 году мы развернули уже масштабную работу по реализации ваших идей, о чем, кстати говоря, публично всех и предупредили, я говорил об этом публично. Судя по всему, нам тогда никто не поверил, посчитали, что мы не сможем этого сделать», — обратился он к Ефремову.

Путин также наградил Ефремова орденом Андрея Первозванного с мечами, отметив, что конструктор достоин этой, «по сути, боевой» награды.