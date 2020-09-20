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The National Interest оценил угрозу для США от российских «Авангардов»

Российский гиперзвуковой боевой блок «Авангард» не представляет для США серьезной угрозы, считает автор статьи, опубликованной в журнале The National Interest.

По мнению автора публикации, подобное вооружение «вряд ли даст соперникам Америки значительное преимущество». Даже если американское вооружение, включая ядерные пусковые установки и межконтинентальные баллистические ракеты, будут выведены из строя, Соединенные Штаты смогут предпринять ответные действия, в том числе с помощью подводных лодок с баллистическими ракетами, отметил он.

США не позволят другим получить преимущество в том, что касается межконтинентальных баллистических ракет, добавил автор.

Материал дополняется

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