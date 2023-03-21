Tele2 в России сменит гендиректора

«Т2 РТК Холдинг» сменит гендиректора: место Андрея Патоки, который проработал в компании семь лет, займет его зам Алексей Телков. В последние годы компания наращивала базу абонентов и могла обогнать «Билайн» по этому показателю

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В ближайшее время в «Т2 РТК Холдинге» (оказывает услуги под брендом Tele2, на 100% принадлежит «Ростелекому») может смениться руководство: вместо Андрея Патоки, который возглавлял компании с 2021 года, планируют назначить его заместителя по технической инфраструктуре и информационным технологиям Алексея Телкова, рассказал источник РБК, близкий к компании.

О подобном назначении также сообщил телеграм-канал Mobile Review со ссылкой на внутреннее письмо компании. По информации издания, в компании также поменяется модель управления: будут сформированы отдельный b2c-кластер и «единая управленческая структура», куда войдут b2c-сегмент «Ростелекома», включая офисы цифровых продуктов («Видеонаблюдение», «Умный дом», «Ключ» и др.), вся группа компаний «Т2 РТК Холдинга», единый маркетинг, видеосервис Wink, выделенный в отдельное юрлицо, компания МЦ МТТ (обслуживает абонентов «Ростелекома» и телемаркетинга, а также внешних клиентов) и региональные b2c-активы группы. Единый кластер должен возглавить вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Антон Годовиков. Эту информацию подтвердил и источник РБК в «Т2 РТК Холдинге».

Представитель «Т2 РТК Холдинга» лишь заявил, что в соответствии с корпоративными процедурами гендиректора компании назначает совет директоров, но «соответствующие решения не принимались». РБК направил запрос в «Ростелеком».

Телков пришел в «Т2 РТК Холдинг» в 2015 году на должность замдиректора, в январе 2019-го стал техническим директором компании. До этого, с января 2014-го, в течение года был директором департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи, когда это ведомство возглавлял Николай Никифоров. Ранее занимал разные должности в компаниях «ВымпелКом» («Билайн») и «Tele2 Россия» (на тот момент принадлежала шведской Tele2 AB).

В 2020 году источники РБК сообщали, что Телков рассматривался на должность заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Предполагалось, что он будет курировать в министерстве телекоммуникационную отрасль, но назначение так и не состоялось.

Что происходило с Tele2

В 2019 году «Ростелеком» договорился консолидировать «Т2 РТК Холдинг», компания стала стопроцентной «дочкой» оператора. Благодаря увеличению доли в сотовой компании с 45 до 100% темпы роста выручки «Ростелекома» в первом квартале 2020 года резко выросли и составили 10,3 против 3,2% за год до того.

«Ростелеком» уже несколько лет не раскрывал промежуточные финансовые и операционные показатели «Т2 РТК Холдинга», не публиковал данные и за прошлый год. В 2021-м выручка «Ростелекома» в сегменте мобильной связи выросла на 10%, до 194,3 млрд руб., база абонентов мобильной связи — на 2%, до 47,5 млн клиентов. Компания занимала четвертое место на рынке по числу абонентов. В то же время у «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), который раскрывает данные, число абонентов по итогам прошлого года снизилось на 9,3%, до 44 млн. Это могло означать, что «Т2 РТК Холдинг» стал третьим игроком на рынке.

Патока работает в «Т2 РТК Холдинге» с 2016 года. До этого много лет работал в структурах «ВымпелКома»: с 2015 и до ухода в «Т2 РТК Холдинг» был исполнительным вице-президентом по развитию бизнеса Vimpelсom Ltd. в странах СНГ, до этого — исполнительным вице-президентом по развитию инфраструктуры, исполнительным вице-президентом по развитию бизнеса на корпоративном рынке «ВымпелКома». Ранее собеседник РБК на телекоммуникационном рынке говорил, что Патока серьезно болен и последние несколько месяцев фактически не участвует в управлении «Т2 РТК Холдингом». Представитель оператора отказался комментировать эту информацию.