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Выручка «Ростелекома» выросла на 10% благодаря Tele2

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В первом квартале выручка «Ростелекома» выросла на 10,3% по сравнению с тем же периодом 2019 года и составила 121,6 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Темп роста оказался значительно выше, чем в первом квартале прошлого год (3,2%) или за весь 2019 год (5%), благодаря консолидации показателей «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2). В начале года «Ростелеком» договорился об увеличении доли в сотовой компании с 45 до 100% (продавцами 55% выступили консорциум инвесторов в составе группы ВТБ, Invintel B.V. Алексея Мордашова и банка «Россия» Юрия Ковальчука).

Так, выручка от мобильной связи увеличилась на 16,3%, до 40,96 млрд руб. Выручка от фиксированного широкополосного доступа в интернет выросла на 4,5%, до 21,99 млрд руб., от оптовых услуг связи — также на 4,5%, до 17,77 млрд руб., от цифровых сервисов — на 62,7%, до 12,5 млрд руб. Выручка от услуг фиксированной телефонии снизилась на 10,5%, до 14,2 млрд руб.

Операционная прибыль «Ростелекома» в первом квартале выросла на 13%, до 18,9 млрд руб., чистая прибыль практически не изменилась по сравнению с аналогичным показателем 2019 года и составила 7,7 млрд руб.

Глава «Ростелекома» — РБК: «Эпидемия и изоляция ускорят цифровизацию»
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В сообщении отмечается, что компания намерена позже представить прогноз основных показателей на 2020 год, «так как на текущий момент существует значительная неопределенность по длительности режима самоизоляции, масштабу поддержки пострадавших отраслей и населения, а также ситуации с макроэкономическими показателями».

В то же время «Ростелеком» сообщил, что ожидает снижения экономической активности по ряду направлений, «в том числе в сегменте малого и среднего бизнеса, комплементарных сервисов для населения, отдельных направлений на уровне региональных учреждений и органов власти, что может сказаться на замедлении темпов роста бизнеса». Одновременно компания отметила значительный рост востребованности цифровых сервисов и запросов на цифровизацию инфраструктуры крупных компаний, а также на внедрение цифровых решений для дистанционной работы, предоставления образовательных и других онлайн-сервисов, что открыло дополнительные возможности и точки роста для бизнеса «Ростелекома». «Текущие сценарии моделирования развития кризисных явлений позволяют избежать сокращения персонала или перевода сотрудников на неполный рабочий день. Это возможно за счет оптимизации других направлений операционных затрат, а также переноса запуска части некритичных инвестиционных проектов на будущие периоды», — говорится в сообщении «Ростелекома».

Теги: «Ростелеком», Tele2, мобильная связь, коронавирус
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