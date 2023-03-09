Tele2 опроверг информацию об истечении лицензии на бренд в сентябре

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 80,55 (+0,31) Инвестиции, 07 мар, 16:13 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,02) Инвестиции, 07 мар, 16:13
Депутаты предложили упростить перепланировку лоджий в квартире Недвижимость, 14:22
В Латвии лучшую теннисистку лишили финансирования за турниры с россиянами Спорт, 14:17
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 14:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:14
Средний размер брокерского счета россиянина за год снизился в два раза Финансы, 14:14
Какие угрозы несут роботы людям: на вопросы РБК Pro отвечает Chat GPT Pro, 14:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:09
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Tele2 опроверг информацию об истечении лицензии на бренд в сентябре Бизнес, 14:07
Минобороны сообщило об «ударе возмездия» после атаки на Брянскую область Политика, 14:04
Кормят в школе: как изменилось питание московских учеников Специальный проект, 14:02
Греф рассказал о двух волнах оттока ИТ-специалистов из «Сбера» в 2022-м Бизнес, 13:56
В ВСУ заявили о неспособности сбивать российские «Кинжалы» Политика, 13:56
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 13:53
Ликсутов рассказал об отмене комиссий при оплате парковки Город, 13:53
Бизнес ,  
0 

Tele2 опроверг информацию об истечении лицензии на бренд в сентябре

Tele2 опроверг информацию о действии договора на использование бренда до сентября
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российский сотовый оператор Tele2 опроверг РБК информацию об истечении срока действия контракта со шведской компанией Tele2 АВ на использование бренда в сентябре 2023 года.

«Бренд Tele2 используется на законных основаниях — соглашение об использовании товарного знака Tele2 продолжает действовать», — говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Когда именно истекает договор, компания не уточнила. В Tele2 также отметили, что исключают использование бренда «вне сроков, указанных в соглашении со шведской стороной».

О том, что срок действия договора истекает в сентябре 2023 года, писала газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к оператору, и гендиректора крупной IТ-компании. В публикации также говорилось, что по истечении лицензии со шведской компанией Tele2 сможет продолжать оказывать услуги абонентам, потому что право на товарный знак не влияет на лицензию на оказание услуг связи.

У Tele2 по итогам 2021 года было 47,5 млн абонентов.

В 2022 году исполнительный вице-президент Tele2 AB Виктор Вальстрем говорил изданию ComNews, что компания не будет продлевать лицензию на бренд Tele2 по истечении срока действия текущего контракта.

Tele2 пришла в Россию в 2001 году, купив у американской фирмы Millicom International Cellular контрольные пакеты акций 12 российский сотовых операторов, работавших в аналоговом стандарте AMPS.

Читайте на РБК Pro
Снуп Дог и пузырь: что погубило первого киберспортивного «единорога»
Откройте, это ФНС: когда налоговая придет к физлицу с проверкой
Отказ от мяса, спорт ежедневно: как Шварценеггер сохраняет форму в 75 лет
Успешные переговоры: какие компетенции помогают достигать цели

В 2013 году шведская Tele2 AB продала свое российское подразделение ВТБ. Осенью того же года ВТБ продал часть доли структурам банка «Россия» и Алексея Мордашова, а в 2014 году «Tele2 Россия» была объединена с мобильными активами «Ростелекома». В результате был образован «T2 РТК Холдинг», в котором госоператор получил 45%, а остальные акции — консорциум инвесторов, в котором ВТБ досталось 50%, Invintel B.V. — 40%, а банку «Россия» — 10%.

В 2019 году «Ростелеком» приобрел 100% Tele2.

Теги
Tele2 сотовая связь лицензия
Материалы по теме
«Ростелеком» и Tele2 закупят российское оборудование связи на ₽20–25 млрд
Технологии и медиа
Tele2 отказалась резко повышать тарифы после вмешательства властей
Бизнес
Минцифры и ФАС проверят повышение тарифов Tele2 в два раза
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter