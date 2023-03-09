Tele2 опроверг информацию о действии договора на использование бренда до сентября

Tele2 опроверг информацию об истечении лицензии на бренд в сентябре

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российский сотовый оператор Tele2 опроверг РБК информацию об истечении срока действия контракта со шведской компанией Tele2 АВ на использование бренда в сентябре 2023 года.

«Бренд Tele2 используется на законных основаниях — соглашение об использовании товарного знака Tele2 продолжает действовать», — говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Когда именно истекает договор, компания не уточнила. В Tele2 также отметили, что исключают использование бренда «вне сроков, указанных в соглашении со шведской стороной».

О том, что срок действия договора истекает в сентябре 2023 года, писала газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к оператору, и гендиректора крупной IТ-компании. В публикации также говорилось, что по истечении лицензии со шведской компанией Tele2 сможет продолжать оказывать услуги абонентам, потому что право на товарный знак не влияет на лицензию на оказание услуг связи.

У Tele2 по итогам 2021 года было 47,5 млн абонентов.

В 2022 году исполнительный вице-президент Tele2 AB Виктор Вальстрем говорил изданию ComNews, что компания не будет продлевать лицензию на бренд Tele2 по истечении срока действия текущего контракта.

Tele2 пришла в Россию в 2001 году, купив у американской фирмы Millicom International Cellular контрольные пакеты акций 12 российский сотовых операторов, работавших в аналоговом стандарте AMPS.

В 2013 году шведская Tele2 AB продала свое российское подразделение ВТБ. Осенью того же года ВТБ продал часть доли структурам банка «Россия» и Алексея Мордашова, а в 2014 году «Tele2 Россия» была объединена с мобильными активами «Ростелекома». В результате был образован «T2 РТК Холдинг», в котором госоператор получил 45%, а остальные акции — консорциум инвесторов, в котором ВТБ досталось 50%, Invintel B.V. — 40%, а банку «Россия» — 10%.

В 2019 году «Ростелеком» приобрел 100% Tele2.