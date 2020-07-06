Технический директор Tele2 станет замом главы Минкомсвязи

В ближайшее время на пост замглавы Минкомсвязи может быть назначен Алексей Телков, сейчас технический директор Tele2 в России. Потенциально Телков сможет курировать в министерстве телекоммуникационную отрасль

Алексей Телков (Фото: Tele2)

О том, что Алексей Телков может быть назначен на должность заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, РБК сообщили два источника, близкие к министерству, а также собеседники в одной из телекоммуникационных компаний и на рынке информационной безопасности. Он может занять место Олега Иванова, который покинет Минкомсвязь, отметили два собеседника РБК. Еще два собеседника РБК утверждают, что Иванов останется в министерстве, но между заместителями министра будут перераспределены полномочия. В частности, к Иванову может перейти направление информационной безопасности, которое курировал Алексей Соколов, ушедший из министерства в конце весны. Чтобы назначить еще одного замминистра, сохранив всех существующих, Минкомсвязи нужно будет утвердить изменения в собственное штатное расписание: сейчас у главы министерства может быть восемь заместителей, и эти позиции заняты.

Олег Иванов пришел в Минкомсвязь в августе 2018 года с поста замглавы Роскомнадзора. Он курировал телекоммуникационную отрасль и в том числе отвечал за распределение радиочастот, в частности, поиск ресурса для развития мобильной связи пятого поколения (5G). Пока решить эту проблему не удалось: силовые ведомства, которые используют наиболее подходящие для 5G частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, не готовы вести диалог с операторами связи об их освобождении. Участники рынка заговорили о возможности ухода Иванова из министерства после того, как в начале этого года должность его главы вместо Константина Носкова занял Максут Шадаев. 6 июля Telegram-канал «Нецифровая экономика» сообщил, что, по его информации, 15 июля Иванов уйдет из Минкомсвязи в НИИ радио.

Представитель Минкомсвязи лишь напомнил РБК, что информация о кадровых назначениях публикуется на портале правительства. Алексей Телков и Олег Иванов отказались от комментариев. РБК направил запрос в «Т2 РТК Холдинг».

Алексей Телков в 2015 году был заместителем, а с января 2019-го техническим директором «Т2 РТК Холдинга» (Tele2). На этом посту он мог взаимодействовать с Шадаевым, который до прихода в Минкомсвязь был вице-президентом по цифровым платформам «Ростелекома» (владел 45% «Т2 РТК Холдинга» и сейчас завершает консолидацию 100% компании).