«Ростелеком» и Tele2 закупят российское оборудование связи на ₽20–25 млрд

«Ростелеком» и Tele2 заключат форвардные контракты на покупку российского оборудования на ₽20–25 млрд. Аналогичные соглашения готовят и другие крупные игроки. Схема сделки может стать примером для других отраслей

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Ростелеком» заключил форвардный контракт (предполагает поставку товара оговоренного качества и количества на определенную дату в будущем) на поставку оборудования оптоволоконных линий связи с компанией Т8 и готовится вместе с дочерним «Т2 РТК Холдингом» (оказывает услуги под брендом Tele2) до конца года заключить еще несколько подобных контрактов с отечественными вендорами. Об этом рассказал старший вице-президент по технической инфраструктуре «Ростелекома» Алексей Сапунов, выступая во вторник, 25 октября, на устроенном Роскомнадзором форуме «Спектр 2022», передает корреспондент РБК.

В частности, «Ростелеком» согласовывает условия контрактов:

с компанией «Булат» — на производство маршрутизаторов;

с QTech — на производство коммутаторов;

с объединением НТР и «Булат» — на производство в 2023 году базовых станций, поддерживающих стандарты связи второго и четвертого поколений (2G и 4G), которые будут использоваться для проекта устранения цифрового неравенства и корпоративных сетей;

с «ИКС Холдингом» (бренд Yadro) — на производство в 2025 году базовых станций, поддерживающих 2G и 4G, а в перспективе и 5G;

«Т2 РТК Холдинг» намерен заключить форвардный контракт с поставщиком ядра сети — компанией «Протей».

Как пояснил Сапунов, форвардные контракты заключались в рамках работы индустриального центра компетенций по мобильным сетям. Подобные контракты, по его словам, дадут гарантированный спрос производителям и могут предполагать авансовый платеж для финансирования разработки продукта. Кроме того, продукция будет проходить испытания в лабораториях «Ростелекома» и пилотных зонах, организованных оператором.

Чем занимаются центры Глава правительства Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций в середине июня. Всего было создано 35 таких центров. Они должны определять направления, виды и классы софта, который необходимо заменить; какие продукты необходимо разработать в первую очередь; также предполагалось, что они будут влиять на распределение господдержки. Как рассказывал ранее источник РБК на ИТ-рынке, правительство намерено профинансировать из федерального бюджета создание двух конкурирующих между собой технологических решений по каждому типу промышленного (например, в авиационной отрасли это системы бронирования) и общесистемного софта (офисное ПО, операционные системы и т.д.), а также оборудования. Объем финансирования должно определять Минцифры.

Как операторы будут покупать оборудование

Как уточнил Сапунов в разговоре с РБК, общая стоимость форвардных контрактов, которые заключили и готовятся заключить «Ростелеком» и «Т2 РТК Холдинг», до конца этого года может составить 20–25 млрд руб. Еще примерно в 20 млрд руб. он оценил потенциал выручки российских производителей от экспорта этого оборудования в другие страны в период до 2030 года. «Чтобы масштабировать и развивать продукты, как совместные, так и собственные, нужно расширять рынок. Все понимают, что российский рынок довольно ограниченный, работая только на нем, сложно построить большой бизнес», — пояснил Сапунов. По его словам, они видят большой потенциал в СНГ, Латинской Америке, Средней Азии.

Читайте на РБК Pro Pro Акции Snap рухнули на 27% после отчета. Стоит ли их покупать Акции Snap рухнули на 27% после отчета. Стоит ли их покупать Прогнозы Pro Обуза абьюза: «токсичное» руководство переживает в России новый расцвет Обуза абьюза: «токсичное» руководство переживает в России новый расцвет Статьи Pro Что ожидает телеком-рынок по итогам 2022 года Что ожидает телеком-рынок по итогам 2022 года Прогнозы Pro Как завещал Генри Форд. Пять составляющих эффективного производства Как завещал Генри Форд. Пять составляющих эффективного производства Статьи Pro Как преодолеть управленческий кризис: рассказывает Ицхак Адизес Как преодолеть управленческий кризис: рассказывает Ицхак Адизес Саммари Pro Акции Tesla обвалились после отчета. Что с ними будет дальше Акции Tesla обвалились после отчета. Что с ними будет дальше Прогнозы Pro Торговые сети России вышли в плюс. Что скрывается за фасадом стабильности Торговые сети России вышли в плюс. Что скрывается за фасадом стабильности Исследования Pro Кто из золотодобытчиков сможет выстоять под давлением санкций Кто из золотодобытчиков сможет выстоять под давлением санкций Статьи

Представитель «Ростелекома» также добавил, что в рамках работы индустриальных центров компетенций еще несколько операторов связи в ближайшее время готовятся подписать форвардные контракты на поставку телекоммуникационного оборудования. По словам выступавшей на мероприятии директора по развитию «Ростелекома» Алеси Мамчур, в декабре этого года такие контракты «нацелены заключить» «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «МегаФон».

Руководитель департамента обеспечения радиочастотным ресурсом «ВымпелКома» Дарья Федорченко в ходе своего доклада подтвердила, что компания «готовится к заключению форвардных контрактов». Она отметила, что, формулируя функционально-технические требования для производителей, компания снизила их, но так, чтобы это не отражалось на клиентском опыте. Сейчас «ВымпелКом» пытается донести эти требования до всех заинтересованных лиц; активно тестирует прототипы и опытные образцы российского оборудования 4G и 5G (четвертого и пятого поколений связи) в лабораториях и приглашает отечественных производителей к участию в своих закупочных процедурах, дополнила Федорченко.

Представитель МТС в ответ на вопрос РБК сказал, что они участвуют в инициативе и ведут переговоры с потенциальными поставщиками. Представитель «МегаФона» сообщил, что они также планируют подписать форвардные контракты с российскими производителями телекоммуникационного оборудования в этом году и сейчас обсуждают их условия.

По словам Алеси Мамчур, индустриальный центр компетенций по мобильной связи уже одобрил создание российских базовых станций компанией «ИКС Холдинг» и объединением НТР и «Булат», а также разработку программного обеспечения для ядра мобильной сети связи компанией «Протей». Затраты на перечисленные проекты оцениваются в 30 млрд руб. Какую часть из этой суммы готово будет взять на себя государство, а какую — сами производители, она не уточнила. По словам Алеси Мамчур, центр сделал приоритетом создание базовой станции LTE (стандарт 4G), поскольку отсутствие российского устройства такого класса является основной проблемой в условиях, когда нет зарубежных вендоров, а покрытие сети нужно как поддерживать, так и расширять. При этом она отметила, что пока ни один индустриальный центр компетенций не реализовал проекты, но механизм, разработанный операторами связи, был признан успешным, его намерены взять в пример члены других центров, например транспортных (таких центров четыре по направлениям — ж/д, аэропорты, авиация, морской и речной транспорт).

Также выступавший на форуме директор департамента государственного рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрий Тур напомнил, что, согласно принятому в 2021 году решению Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ — основной орган, который занимается распределением этого ресурса в России), с 2023 года МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и «Т2 РТК Холдинг» должны будут использовать при строительстве сетей LTE только отечественное оборудование. «Мы участвуем в дискуссии между операторами и производителями базовых станций и ориентируемся, что эти базовые станции будут установлены на сетях в 2025 году. С учетом форвардных контрактов, которые будут подписаны, планируем в этом году скорректировать условия этого решения [ГКРЧ]», — сообщил Тур. По его словам, эти изменения ГКРЧ планирует рассмотреть на заседании в декабре этого года.