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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
Tesla $345 (+20,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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«Ростелеком» договорился о покупке 100% оператора Tele2
Мобильный оператор Tele2 перейдет под контроль «Ростелекома», сообщил Михаил Осеевский. По его словам, условия сделки согласованы со всеми сторонами, но для ее закрытия нужно завершить формальные процедуры
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Компания «Ростелеком» договорилась с консорциумом из группы ВТБ, компании Invintel B.V. и банка «Россия» об увеличении своей доли в мобильном операторе Tele2 с 45% до 100%. Такое заявление сделал президент «Ростелекома» Михаил Оссевский, передает корреспондент РБК.

«Мы завершили работу по согласованию базовых условий по консолидации 100% Tele2 «Ростелекому» и переходим к формальным процедурам. В результате консолидации появится предприятие с выручкой приближающейся к 500 млрд руб.», — сказал Осеевский.

По его словам, Tele2 останется дочерней структурой с самостоятельным менеджментом. Раскрыть еще какие-то подробности сделки президент «Ростелекома» отказался.

Бизнес
Глава ВТБ анонсировал продажу пакета в Tele2 «Ростелекому»

​Идея об увеличении доли «Ростелекома» в Tele2 обсуждалась еще летом 2017 года. ​Оставшейся долей в мобильном операторе владеет консорциум — группа ВТБ (50%), Invintel B.V. Алексея Мордашова (40%) и банк «Россия» (10%). Однако в сентябре того же года Осеевкий сообщил РБК, что «Ростелеком» решил пока не идти на этот шаг, так как Tele2 и без этого успешно развивается.

В сентябре 2018 года ситуация вновь изменилась, сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Тогда, по данным издания, обсуждался вариант увеличения доли «Ростелекома» за счет выкупа доли ВТБ.

В феврале 2010 года глава ВТБ Андрей Костин говорил, что окончательное решение о продаже пакета акций мобильного оператора может быть принято в течение месяца.

Авторы: Александра Посыпкина, Наталья Демченко
Теги: «Ростелеком», Tele2, ВТБ
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