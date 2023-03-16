Абонентская база «Билайна» по итогам 2022 года снизилась на 9%

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По итогам 2022 года абонентская база «ВымпелКома» (оказывает услуги под брендом «Билайн») снизилась на 9,3%, до 44 млн, говорится в опубликованном отчете материнского холдинга VEON (штаб-квартира находится в Нидерландах). В ноябре VEON договорился продать российский актив локальному топ-менеджменту во главе с гендиректором оператора Александром Торбаховым.

Абонентская база «ВымпелКома» в начале 2022-го составляла 49,4 млн, но потом показатель стал падать. Нынешний показатель меньше абонентской базы «Т2 РТК Холдинга» (работает под брендом Tele2, принадлежит «Ростелекому») — по итогам 2021 года у него было 47,5 млн клиентов (последние доступные данные). Таким образом, «ВымпелКом» мог лишиться третьего места по числу абонентов в России.

За 2022-й год общая выручка «ВымпелКома» снизилась на 1,3%, до 286 млрд руб. Но показатель EBITDA вырос на 8,7%, достигнув 118,5 млрд руб. ARPU (средняя выручка на одного абонента в месяц) за четвертый квартал равнялась 377 руб., что на 5,5% больше, чем за тот же период 2021-го.

Гендиректор «ВымпелКома» Александр Торбахов пояснял РБК, что снижение абонентской базы произошло за счет трансформации формата бизнеса компании. По словам главы «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, такое изменение связано с ориентацией компании на «долгоживущих» абонентов и улучшение финансовых показателей — ARPU и сервисной выручки. По итогам 2022 года сервисная выручка оператора увеличилась на 3,1%, составив 262,4 млрд руб.

РБК направил запрос в «ВымпелКом».