Шадаев назвал преждевременным полный запрет на удаленку для айтишников

Если ввести такой запрет, уехавшие сотрудники перейдут в зарубежные компании, а это замедлит развитие отрасли в России, объяснил министр. По его словам, сейчас 80% покинувших страну айтишников работают на российские компании

Фото: Wolfgang Maria Weber / Global Look Press

Ставить вопрос о полном запрете на удаленную работу для уехавших из России ИТ-специалистов преждевременно, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в рамках правительственного часа «О ходе цифровой трансформации и обеспечения информационной безопасности» в Госдуме, передает корреспондент РБК.

«Ключевая мера, которую мы предлагаем обсудить, это не вводить жесткое ограничение на возможность удаленной работы для сотрудников, потому что это, конечно, подтолкнет их к тому, чтобы они устраивались на работу в зарубежных компаниях, и снизит вероятность их возврата в нашу страну», — сказал он. Шадаев допустил ограничения для уехавших сотрудников, которые работают над государственными информационными системами, — для этого можно включать соответствующие требования в контракты.

По словам Шадаева, до 10% сотрудников ИТ-компаний покинули страну во время двух волн миграции и не вернулись. «Порядка 100 тыс. ИТ-специалистов находятся сейчас за пределами нашей страны. При этом 80% из них продолжают работать на российские компании, находясь в дружественных странах», — отметил он.

В начале декабря глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас допустил изменения в российском законодательстве, которые сделают «менее комфортным» нахождение за границей для россиян, покинувших страну после начала мобилизации. По мнению сенатора, ограничения нужно ввести для сотрудников из «чувствительных сфер экономики» — в частности, госсектора и транспортной безопасности.

14 декабря Клишас сообщил, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект о запрете на удаленную работу для покинувших Россию граждан. «Верстка» со ссылкой на источники в парламенте писала, что ограничения будут распространяться на чиновников, работников некоторых транспортных отраслей и сотрудников сферы информационной безопасности. По данным издания, законопроект коснется россиян, уехавших во время спецоперации и частичной мобилизации.

Минцифры идею не поддержало. В ведомстве считают, что тотальный запрет на удаленку «может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности».

Как уезжали ИТ-кадры

После начала боевых действий на Украине из России по результатам первой волны миграции уехали около 50–70 тыс. ИТ-специалистов, оценивала Российская ассоциация электронной коммерции (РАЭК). Во вторую волну, по подсчетам той же ассоциации, в апреле, могли уехать еще 70–100 тыс. Представители «Руссофта» прогнозировали, что по итогам первого полугодия из России уедут около 40 тыс. айтишников, но позже заявили, что реальное число уехавших — около 25 тыс. Однако в конце весны представители Минцифры и правительства на основе данных сим-карт сообщали, что часть уехавших ИТ-специалистов — до 85% — вернулись в Россию.

Для удержания в стране разработчиков программного обеспечения Минцифры в рамках первой волны предложило пакет мер, который в том числе включал льготы по налогам и кредитам для ИТ-компаний, ипотеку со ставкой 5% для айтишников на период работы, отсрочку от призыва на военную службу и ряд других. Указанная отсрочка не распространялась на объявленную 21 сентября частичную мобилизацию, но впоследствии Минцифры добилось права на отсрочку от мобилизации для тех ИТ-специалистов, которые работают полный день в аккредитованных ИТ-компаниях, а также тех, чья специальность и направления подготовки высшего образования вошли в специальный перечень министерства (включает 195 направлений).

В конце сентября исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев спрогнозировал, что отток ИТ-кадров в ближайшее время может стать в два-три раза больше, чем в первые две волны миграции. В начале ноября Шадаев заявил, что министерство пытается сформулировать условия программы возвращения в Россию ИТ-специалистов. По словам министра, в этой ситуации не стоит вопрос «экономических условий», а специалисты должны понимать, что им «нечего бояться» в России.

При этом отдельные компании самостоятельно вводили внутренние ограничения для своих сотрудников. В начале декабря в интервью РБК гендиректор IBS (Information Business Systems, предоставляет услуги в области оптимизации бизнес-процессов, создания систем управления данными, анализа и моделирования, разрабатывает, тестирует и сопровождает программное обеспечение и т.д.) Григорий Кочаров рассказал, что в группе компаний ввели классификацию стран, откуда сотрудник может или не может работать дистанционно. Все страны разделили на несколько категорий: запрещенные, допустимые и дружественные. Запрещенные страны — те, которые негативно относятся к России, ввели санкции в отношении российских компаний или входят в НАТО, ЕС и т.д.; дружественные — Россия и дружественные ей страны; допустимые — нейтральные страны.

«Все, кто уехал в запрещенные страны, должны были вернуться в Россию до 10 ноября. Мы их предупредили, что, если они не вернутся, значит, будут уволены (сколько таких было, он не пояснил. — РБК). Все, кто уехал на допустимые территории, до 1 января должны принять решение, что они будут делать дальше — останутся там, переедут в Россию или на разрешенную территорию. Если они остаются на допустимых территориях после 1 января, то мы будем вынуждены их уволить. Тех, кто находится на разрешенных территориях, мы также стараемся вернуть в Россию или хотя бы сделать их поездку временной», — рассказал Кочаров.