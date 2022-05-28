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Эксперты оценили отток ИТ-специалистов к концу первого полугодия

В общей сложности за первое полугодие Россию покинули или покинут 40 тысяч ИТ-специалистов, подсчитала ассоциация «Руссофт». Но половина из них, как ожидается, должна вернуться обратно до конца года
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

За первое полугодие этого года из России уедут около 40 тысяч ИТ-специалистов, говорится в исследовании ассоциации компаний-разработчиков программного обеспечения «Руссофт» (в организацию входят 272 компании со штатом более 85 тыс сотрудников). Ассоциация ежегодно проводит опрос, этой весной в анкету были добавлены вопросы об ожиданиях по оттоку кадров за рубеж в связи с военной операцией на Украине. При оценке учитывались только те, кто после отъезда не возвращался в Россию (то есть те, кто уезжал, например, с целью открыть бизнес в другой стране и после этого вернулся, при прогнозе не учитывались). При этом, фактическое значение оттока по состоянию на середину мая в «Руссофте» не называют.

Как отмечается в исследовании, основная масса уехавших ИТ-специалистов является сотрудниками центров разработки зарубежных компаний, «материнские» структуры которых приняли решение о закрытии офисов в России: из этой категории мигрируют в среднем 30% от всего персонала, которому было предложено уехать. Вторая по численности категория — российские компании, работавшие на развитых зарубежных рынках, потерявшие заказчиков и переместившие свои офисы продаж в другие страны. Третья категория — фрилансеры.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

В опросе приняли участие 162 ИТ-компании. Среди них не было тех компаний, которые публично заявили о прекращении работы в России, но информация по ним собиралась и анализировалась отдельно с помощью бывших сотрудников, менеджеров, а также рекрутинговых агентств. «Выяснилось, что в этих компаниях на релокацию согласилось 30-40% российских сотрудников, и они уже начали массово переезжать. Примерно 20-30% в раздумьях, но согласия не дали, а остальные решили остаться», — говорится в исследовании.

В нем также отмечается, что до половины из 40 тыс. айтишников, которые уедут из России, должны вернуться в страну до конца года. По мнению аналитиков ассоциации, на решение специалистов вернуться в Россию могут оказывать влияние «враждебный настрой к русским за границей, в том числе к детям» (выводы сделаны «из бесед с директорами компаний, в которые возвращаются сотрудники»), тогда как на решение о миграции из России могли влиять «отсутствие адекватного понимания ситуации за рубежом».

В пятницу, 27 мая премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед участниками суперфинала IV конкурса «Лидеры России», заявил, что порядка 85% ИТ-специалистов, уезжавших ранее из России, вернулись (оценка сделана на основе анализа данных сим-карт).

Как уезжали ИТ-специалисты

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После начала специальной военной операции в Украине, многие иностранные ИТ-компании решили приостановить или прекратить работу на территории России, а ИТ-специалисты начали массово уезжать в другие страны. В конце марта представитель Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) говорил, что за месяц с начала специальной военной операции Россию покинули 50–70 тыс подобных специалистов, а в апреле может уехать еще 70–100 тыс. Чтобы удержать кадры, правительство приняло новые меры поддержки ИТ-отрасли, среди которых были персональные льготы для айтишников: ипотека со ставкой 5% на время работы в ИТ-компании, а также отсрочка от армии. В конце апреля вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что уехавшие из России айтишники начали вращаются в страну.

Директор по персоналу «Новые облачные технологии» (НОТ, разработчик программного обеспечения «МойОфис») Екатерина Дементьева согласна, что уехавшие из страны специалисты будут возвращаться. «Решения, которые принимаются в кризисные моменты, на эмоциях, часто являются поспешными. В какой-то момент человек может прийти к пониманию, что в новой стране ему непривычно и сложно», — пояснила она. Также, по мнению Дементьевой, из-за укрепления рубля и стабилизации основных валют, те сотрудники, которые рассчитывали получать зарплату в долларах или евро, могли потерять, что также будет являться одной из причин для возвращения. Наконец, на возращение может повлиять, другой менталитет, оставшиеся в России родственники или незнание иностранного языка, отметила представитель НОТ.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

По словам председателя совета директоров ИТ-компании BaseALT Алексея Смирнова, оценки, которые приводит «Руссофт», обычно «очень взвешенные и достаточно точные». По его мнению, прогноз возвращений основан на анализе текущей динамики отъездов и возвращений, однако он добавляет, что многие выехавшие за границу айтишники продолжают удаленно работать в российских фирмах. «Уходящие из России зарубежные фирмы увозят с собой часть сотрудников. Фирмы, занимающиеся разработкой по зарубежным заказам, сталкиваются с трудностями и в отношении перевода денег, и в отношении заключения новых контрактов. Один из способов решить такие проблемы — перенести разработку за пределы России», — говорит Смирнов, добавляя, что ИТ-специалисты востребованы во всем мире и при переезде могут относительно легко найти работу.

Гендиректор ИТ-компании Factory 5 Денис Касимов согласился с прогнозом ассоциации, но отметил, что число уже уехавших ИТ-специалистов может быть больше. «Если посчитать, что в стране около 1,8 млн ИТ-специалистов, то 40 тысяч кажутся совсем маленькой цифрой», — указал он. Среди причин отъезда сотрудников Касимов называет нестабильную экономическую ситуацию и «пугающие» внешнеполитические реалии: «Отсутствие уверенности в завтрашнем дне, рост цен и ухудшение инвестиционного климата привели к той точке, где мы сейчас оказались». Количество ИТ-специалистов, которые захотят вернуться в Россию, будет зависеть от экономической обстановки в стране, констатирует он.

Однако гендиректор ГК «Астра» (разработчик операционной системы Astra Linux) Илья Сивцев считает проблему оттока «несколько преувеличена». «Есть случаи, но они носят единичный, а не массовый характер. В основном, страну покидают сотрудники глобальных вендоров, которым работодатель предлагает релокацию в связи с прекращением деятельности на территории России, но далеко не все соглашаются на переезд», — говорит он. По его словам, помимо государственных льгот, ИТ-специалистов также удерживают и сами российские компании-разработчики, благодаря интересным задачам и конкурентными условиями. «Работы в стране много, как и проектов, которые до этого никогда не реализовывались. Поэтому считаем, что многие специалисты останутся и многие вернутся», — указал Сивцев. Он напомнил, что дефицит ИТ-специалистов был и до специальной военной операции, и, «по его ощущению, он сохраняется на том же уровне, что и раньше».

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