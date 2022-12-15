Клишас ответил на отказ Минцифры запретить удаленку ИТ-специалистам

Глава комитета Совета Федерации по законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на решение Министерства цифрового развития не поддерживать запрет на удаленку для находящихся за границей сотрудников ИТ-компаний.

«Теперь нужно узнать у Минцифры, поддержат ли они введение уголовной ответственности за утечки персональных данных наших граждан, которые стали у нас уже чуть ли не нормой (кто, кстати, за данные вопросы в Минцифры отвечает?)», — спросил Клишас в своем телеграм-канале.

О том, что в Госдуму собираются внести законопроект об ограничении удаленной работы для россиян, покинувших страну, Клишас как один из разработчиков инициативы сообщил накануне RTVI.

Как писала об этом ранее «Верстка» со ссылкой на два источника в парламенте, запрет на удаленную работу может коснуться государственных чиновников, работников ряда транспортных отраслей и сотрудников из сферы информационной безопасности.

В Минцифры, комментируя эти сообщения, заявили, что данный запрет может привести к «снижению темпов развития цифровых платформ и решений», что в свою очередь «может негативно сказаться на их конкурентоспособности». В ведомстве сочли, что решения по формату работы сотрудников должны принимать сами ИТ-компании, но назвали «невозможной» удаленную работу в проектах по развитию государственных информационных систем.