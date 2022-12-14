Минцифры выступило против запрет сотрудника IT-компаний работать на удаленке за границей

Минцифры не поддержало запрет на удаленку для IT-специалистов за границей

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Министерство цифрового развития не поддерживает введение законодательного запрет на удаленку для сотрудников IT-компаний, работающих за границей, сообщила пресс-службе ведомства.

«Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности», — заявили в Минцифры.

Там также выразили мнение, что решения по формату работы своих сотрудников должны принимать сами IT-компании. Одновременно с этим министерство считает «невозможным» удаленную работу в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем, а также предлагает включать данное требование в государственные контракты.

О внесении до конца года в Госдуму законопроекта, ограничивающего удаленку для ряда категорий работников, в том числе для государственных чиновников, работников ряда транспортных отраслей и сотрудников из сферы информационной безопасности, писала «Верстка» со ссылкой на два источника в парламенте.

Информацию об этом подтвердил RTVI один из разработчиков инициативы, глава комитета Совета Федерации по законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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