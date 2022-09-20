Оператор опроверг данные о неисправной работе iPhone 14 в российской сети
Новая модель iPhone 14 исправно работает в российской сети, сообщил РБК представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн»). Так он прокомментировал данные о проблемах с работой новой модели смартфона.
Источник РБК на телекоммуникационном рынке сообщил, что не все смартфоны сразу совместимы для работы в российской сети, поэтому «операторы в моменте вносят изменения в программное обеспечение на сети для e-SIM».
Ранее портал «Код Дурова» со ссылкой на источник сообщил, что американские версии iPhone 14 не позволяют использовать SIM-карты всех российских операторов сотовой связи, кроме Tele2. Продаваемые в США модели выпущены без лота для физической SIM-карты, они позволяют использовать лишь технологию электронной SIM-карты — eSIM.
Неназванный собеседник портала из «большой тройки» операторов заявил, что операторы состой связи намерены в течение нескольких дней внести необходимые изменения в ПО для решения проблемы. Другой источник «Кода Дурова» заявил, что проблема заключается на стороне вендора eSIM и её решение ожидается уже к полуночи.
РБК направил запрос в «МегаФон» и МТС.
Корпорация Apple представила iPhone 14 около двух недель назад — 7 сентября. Cмартфоны получили процессор A15 Bionic из предыдущей модели, экран с диагональю 6,1 дюйма и 6,7 дюйма без «челки», разрешение камеры 12 мегапикселей.
В начале марта компания объявила о приостановке поставок своей продукции в Россию, после чего Минпромторг включил продукцию Apple в список параллельного импорта, товары из которого могут ввозиться в Россию без согласия правообладателя. Россияне смогут купить iPhone 14, заверил глава Минпромторга Денис Мантуров. В МТС заявили РБК, что к середине сентября жители России оформили в 2,5 раза больше предзаказов на новую модель iPhone, чем годом ранее. Схожую динамику отмечали и представители других ретейлеров.
При этом в Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) указали, что iPhone 14 наряду с другими новыми моделями смартфонами не могут законным образом продаваться на российском рынке, если не получен сертификат, декларация, а также специальная нотификация о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров ЕАЭС или заключение Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ. Представитель РАТЭК в разговоре с РБК подчеркнул, что ему «неизвестно, что кто-то в России или ЕАЭС получил все необходимые документы для продажи iPhone 14». В объединение входят Huawei, Sony, Intel и другие компании.