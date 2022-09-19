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РАТЭК заявила о нарушении российских законов продавцами iPhone 14

Отраслевые эксперты предупредили о нарушении российских законов рядом продавцов iPhone 14
Для легальной продажи iPhone 14 нужен ряд разрешений, которые, по данным отраслевой ассоциации продавцов электроники, никто в России не получил. При этом новинку от Apple уже можно приобрести в Ozon и на «Яндекс.Маркете»
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Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; среди ее членов — Sony, Huawei, Intel и др. производители и продавцы техники) выпустила заявление, в котором напомнила, что новые модели смартфонов, в том числе iPhone 14, «не могут легально обращаться на российском рынке», если не получили сертификаты, декларации, а также специальную нотификацию о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров ЕАЭС или заключение Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ. Текст заявления есть у РБК.

Представитель РАТЭК в разговоре с РБК подчеркнул, что ему «неизвестно, что кто-то в России или ЕАЭС получил все необходимые документы для продажи iPhone 14». В Едином реестре нотификаций ЕАЭС информации о выдаче этого документа на новые модели iPhone нет, убедился корреспондент РБК.

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При этом, согласно информации на маркетплейсах Ozon и «Яндекс.Маркет», эти площадки готовы доставить iPhone с 16 по 20 сентября.

Еще ряд ретейлеров готовы продавать устройство с доставкой 29 сентября (Wildberries), 7–12 октября («AliExpress Россия») или по предзаказу без указания точной даты доставки («М.Видео-Эльдорадо», «Связной», DNS, «Ситилинк» и др.).

РБК направил запрос в Ozon, «Яндекс.Маркет», «AliExpress Россия», «Связной», «МегаФон» и DNS.

Представитель «М.Видео-Эльдорадо» заявил, что они планируют получить нотификацию на iPhone 14 и другие новинки. «Считаем, что даже в рамках текущей ситуации товары должны попадать в наши магазины с соблюдением всех требований действующего законодательства, уплатой необходимых пошлин и налогов, — дополнил он. — Вся поступающая в реализацию продукция является оригинальной, имеет подтверждающие документы и проходит необходимые таможенные процедуры».

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Представитель Wildberries заявил, что продажи iPhone на Wildberries пока не начались и, по планам, это произойдет в начале октября. Представители «Ситилинка» и МТС отказались от комментариев.

Судьба Apple в России

Apple 7 сентября представила новые iPhone 14, беспроводные наушники AirPods Pro и серию «умных» часов Watch Series 8. Официальные продажи в большинстве стран мира стартовали 16 сентября.

В России производитель еще в начале марта приостановил поставку своей продукции, работу Apple Pay и других сервисов из-за специальной военной операции на Украине. Эти устройства могут поставляться в страну по схеме параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя. О такой возможности в том числе в отношении новой модели iPhone говорил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров во время Восточного экономического форума.

До недавнего времени нотификации, сертификаты и другие документы получали или сами производители техники, или ее дистрибьюторы. Но в середине мая правительство упростило правила ввоза компьютеров, планшетов, ноутбуков, а также смартфонов, наделив отраслевые ассоциации временными полномочиями по оформлению разрешительной документации, в том числе нотификаций. Это должно было облегчить импорт техники и обеспечить потребности внутреннего рынка.

Материал дополняется.

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Дарья Чебакова Дарья Чебакова
смартфон iPhone РАТЭК санкции
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