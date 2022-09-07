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Технологии и медиа ,  
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iPhone 14 и «умные» часы для экстремалов: какие новинки представила Apple

Традиционная осеняя презентация Apple опять прошла в дистанционном формате. Новые гаджеты показали в живописных пейзажах: на вершинах гор и глубине океана. О новинках и их функциях — в фоторепортаже РБК
Фото:Apple
Фото: Apple
Apple начала трансляцию презентации 7 сентября в 20:00 по московскому времени. Презентацию вел Тим Кук, генеральный директор компании, вместе со своими коллегами, которые рассказывали о новых гаджетах
Фото:Apple
Фото: Apple
В моделях iPhone 14 Pro разработчики убрали «челку», заменив ее на два отверстия, где располагаются сенсоры FaceID и фронтальная камера
Фото:Apple
Фото: Apple
В iPhone 14 Pro появилась функция Dynamic Island, которая помогает следить за всеми уведомлениями
Фото:Apple
Фото: Apple
Модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max работают на новом процессоре A16 Bionic, который позволяет смартфону осуществлять до 17 трлн. операций в секунду
Фото:Apple
Фото: Apple
Представители Apple сделали особый акцент в презентации на камеру iPhone 14 Pro — 48 мегапикселей
Фото:Apple
Фото: Apple
iPhone 14 Pro и Pro Max будет доступен в черном, серебряном, золотом и сиреневом цветах. Стоимость модели iPhone 14 Pro будет начинаться от $999, а Pro Max — от $1099
Фото:Apple
Фото: Apple

iPhone 14 и iPhone 14 Plus визуально почти никак не отличаются от своих предшественников. Из нового — цветовая гамма. Смартфоны будут работать на процессоре A15 Bionic, который был представлен в прошлом году. Это первый раз, когда Apple решила не внедрять новые процессоры во все представленные новинки

Фото:Apple
Фото: Apple
В новом поколении смартфонов от Apple доступны поддержка eSIM и отправка сообщений с помощью спутника. Также в iPhone добавили функцию Crash Emergency, которая может автоматически позвонить в службу спасения и отправить GPS-координаты в случае ДТП
Фото:Apple
Фото: Apple
Цена iPhone 14 составит $799, iPhone 14 Plus — $899
Фото:Apple
Фото: Apple

Как заявили разработчики, заряжать новые AirPods можно двумя способами: стандартной зарядкой и зарядкой для Apple Watch 

Фото:Apple
Фото: Apple
Новые беспроводные наушники от Apple обещают порадовать улучшенной системой шумоподавления и стереозвучанием, которое подарит пользователю ощущение пребывания на концерте
Фото:Apple
Фото: Apple
Одной зарядки хватит на 30 часов работы и на 6 часов непрерывного прослушивания музыки
Фото:Apple
Фото: Apple
Предзаказ будет доступен с 9 сентября, официальные продажи стартуют 23 сентября. Цена наушников начинается от $249
Фото:Apple
Фото: Apple
Apple представила три модели своих умных часов: Apple Watch SE, Apple Watch Series 8 и Apple Watch Ultra
Фото:Apple
Фото: Apple

Для любителей активного отдыха компания презентовала умные часы в титановом корпусе Apple Watch Ultra. Заряда аккумулятора в них хватит на 36 часов работы в экстремальных условиях

Фото:Apple
Фото: Apple
Как утверждают представители компании, часы могут работать как при минусовых температурах во время восхождения на горные вершины, так и во время дайвинга. Цена на эту модель составит $799
Фото:Apple
Фото: Apple
Фото:Apple
Фото: Apple
Apple Watch Series 8 позволят пристальнее следить за женским здоровьем. В компании отметили, что уделяют повышенное внимание безопасности данных о здоровье пользователей.

В новые Apple Watch Series 8, как и в iPhone 14, добавили функцию Crash Emergency. Режим энергосбережения позволит использовать гаджет до 36 часов без подзарядки

Фото:Apple
Фото: Apple

Представители Apple показали новые цвета оформления и ремешки для Apple Watch, созданные в коллаборации с Nike и Hermès

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