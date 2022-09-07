iPhone 14 и «умные» часы для экстремалов: какие новинки представила Apple
Традиционная осеняя презентация Apple опять прошла в дистанционном формате. Новые гаджеты показали в живописных пейзажах: на вершинах гор и глубине океана. О новинках и их функциях — в фоторепортаже РБК
iPhone 14 и iPhone 14 Plus визуально почти никак не отличаются от своих предшественников. Из нового — цветовая гамма. Смартфоны будут работать на процессоре A15 Bionic, который был представлен в прошлом году. Это первый раз, когда Apple решила не внедрять новые процессоры во все представленные новинки
Как заявили разработчики, заряжать новые AirPods можно двумя способами: стандартной зарядкой и зарядкой для Apple Watch
Для любителей активного отдыха компания презентовала умные часы в титановом корпусе Apple Watch Ultra. Заряда аккумулятора в них хватит на 36 часов работы в экстремальных условиях
В новые Apple Watch Series 8, как и в iPhone 14, добавили функцию Crash Emergency. Режим энергосбережения позволит использовать гаджет до 36 часов без подзарядки
Представители Apple показали новые цвета оформления и ремешки для Apple Watch, созданные в коллаборации с Nike и Hermès