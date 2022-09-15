Спрос на iPhone 14 в России вырос вопреки отмене поставок

Россияне оформляют предзаказы на новый iPhone. Ретейлеры отмечают, что спрос на гаджеты вырос, несмотря на остановку поставок в Россию. Мантуров говорил, что iPhone могут ввозить в страну по параллельному импорту

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Российские дистрибьюторы принимают предзаказы на представленные неделю назад новые iPhone 14 в разных вариациях. В марте этого года Apple прекратила поставки в Россию. Тем не менее, спрос на гаджеты среди россиян только вырос, заявили РБК представители ретейлеров.

Так, в МТС рассказали, что в данный момент у компании в 2,5 раза больше оплаченных предзаказов, чем в прошлом году.

«Предзаказ демонстрирует, что даже в новых условиях девайсы Apple остаются востребованными и большое количество потребителей продолжают выбирать продукцию именно этого бренда», — заявили в «М.Видео-Эльдорадо», где обещают доставить покупателю оригинальные гаджеты с годичной гарантией.

Сети планируют поставить технику в Россию после начала глобальных продаж. Компании предупреждают, что сроки доставки будут зависеть в том числе от местоположения покупателя в России и доступности заказываемой модели.

Согласно данным дистрибьюторов, чаще всего россияне выбирают продвинутые модели iPhone 14: в МТС говорят, что на версии Pro и Pro Max приходится более 70% заказов, а в «М.Видео-Эльдорадо» — более 90%. По данным «Ситилинка», за пять дней с момента открытия предзаказа самой популярной моделью стал iPhone 14 Pro Max — количество заявок на эту модель на 21% больше, чем на iPhone 14 Pro и в 4 раза больше, чем на iPhone 14. Наименьшее число заказов оформили на модели iPhone 14 Plus и базовый iPhone 14.

Самым популярным цветом заказываемой техники у россиян стал новый фиолетовый. В России также предпочитают модели с большим объемом памяти — гаджеты на 256 Гб выбирают чаще, чем версии с 128 Гб.

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Apple представила новую линейку iPhone 7 сентября. iPhone 14 и iPhone 14 Plus получили процессор A15 Bionic из предыдущей модели, экран с диагональю 6,1 дюйма и 6,7 дюйма без «челки», разрешение камеры 12 мегапикселей.

В iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max внедрили новый процессор A16 Bionic. Модели получили основную камеру разрешением 48 мегапикселей, а также телефотообъектив и широкоугольную камеру. Кроме того, смартфон поддерживает технологию цифровой сим-карты eSIM.

iPhone 14 Pro и Pro Max будут доступны в черном, серебряном, золотом и новом сиреневом цветах. Стоимость модели iPhone 14 Pro будет начинаться от $999, а Pro Max — от $1099.

Apple в марте объявила о прекращении поставок в Россию. Кроме того, платежный сервис компании — Apple Pay — перестал работать с картами российской системы «Мир» и проводить платежи по выпущенным в России картам Visa и Mastercard, которые ушли из страны.

Несмотря на это, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что поставки новых смартфонов в России возможны с использованием механизма параллельного импорта (без разрешения правообладателя), который начал действовать на фоне санкций зарубежных стран и прекращения поставок из-за военной операции на Украине. Он также заявил, что правительство продлит механизм параллельного импорта на 2023 год, однако сказал, что говорить о продлении на 2024 год еще рано.