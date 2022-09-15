Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 сентября
EUR ЦБ: 59,84 (-1,1) Инвестиции, 14 сен, 16:11
Курс доллара на 15 сентября
USD ЦБ: 59,78 (-0,29) Инвестиции, 14 сен, 16:11
Okko покажет поединок Мейвезера с японским бойцом ММА Спорт, 14:39
Спрос на iPhone 14 в России вырос вопреки отмене поставок Технологии и медиа, 14:35
Почему за бездомных собак должны отвечать люди Партнерский проект, 14:35
«Краснодар» разорвал контакты с «Матч ТВ» из-за «доносительства» Спорт, 14:30
Встреча Путина с Си Цзиньпинем. Видео Политика, 14:27
Отчетность теперь можно не раскрывать. Но составлять ее надо по-новому Pro, 14:23
«Выпью маточного молочка, и я полон энергии»: Брюс Ли — о режиме питания Pro, 14:03
МИД назвал «красной чертой» поставку США ракет большей дальности Киеву Политика, 14:01
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
За три часа после «Слияния» хэшрейт Ethereum Classic удвоился Крипто, 14:00
Рэй Далио спрогнозировал падение акций на 20% после повышения ставки ФРС Инвестиции, 13:59
Тарасова назвала фантастическим достижением четверной аксель Малинина Спорт, 13:55
Мэр Кривого Рога сообщил о подрывах дамбы после ракетного удара Политика, 13:54
Новак спрогнозировал снижение экспорта газа в ЕС на 50 млрд кубометров Политика, 13:52
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 13:49
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

Спрос на iPhone 14 в России вырос вопреки отмене поставок

Россияне оформляют предзаказы на новый iPhone. Ретейлеры отмечают, что спрос на гаджеты вырос, несмотря на остановку поставок в Россию. Мантуров говорил, что iPhone могут ввозить в страну по параллельному импорту
Apple AAPL $155,02 -0,44% Купить
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Российские дистрибьюторы принимают предзаказы на представленные неделю назад новые iPhone 14 в разных вариациях. В марте этого года Apple прекратила поставки в Россию. Тем не менее, спрос на гаджеты среди россиян только вырос, заявили РБК представители ретейлеров.

Так, в МТС рассказали, что в данный момент у компании в 2,5 раза больше оплаченных предзаказов, чем в прошлом году.

«Предзаказ демонстрирует, что даже в новых условиях девайсы Apple остаются востребованными и большое количество потребителей продолжают выбирать продукцию именно этого бренда», — заявили в «М.Видео-Эльдорадо», где обещают доставить покупателю оригинальные гаджеты с годичной гарантией.

Сети планируют поставить технику в Россию после начала глобальных продаж. Компании предупреждают, что сроки доставки будут зависеть в том числе от местоположения покупателя в России и доступности заказываемой модели.

Мантуров заверил, что в России можно будет купить iPhone 14
Технологии и медиа
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Согласно данным дистрибьюторов, чаще всего россияне выбирают продвинутые модели iPhone 14: в МТС говорят, что на версии Pro и Pro Max приходится более 70% заказов, а в «М.Видео-Эльдорадо» — более 90%. По данным «Ситилинка», за пять дней с момента открытия предзаказа самой популярной моделью стал iPhone 14 Pro Max — количество заявок на эту модель на 21% больше, чем на iPhone 14 Pro и в 4 раза больше, чем на iPhone 14. Наименьшее число заказов оформили на модели iPhone 14 Plus и базовый iPhone 14.

Самым популярным цветом заказываемой техники у россиян стал новый фиолетовый. В России также предпочитают модели с большим объемом памяти — гаджеты на 256 Гб выбирают чаще, чем версии с 128 Гб.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Fox Photos / Getty Images Почему умственная работа выматывает и что с этим делать
Исследования
Pro
Фото: Seth Wenig / AP Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов
Статьи
Pro
«Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше
Саммари
Pro
Фото: Matthias Schrader / AP «Об отставке я узнал по телефону»: глава Adidas — о виражах в карьере
Статьи
Pro
Какие операции по зарубежным счетам сейчас разрешены россиянам
Инструкции
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить
Инструкции
Pro
Фото: Alexander Popov / Unsplash Почему США проигрывают гонку цифровых валют Китаю и Турции
Статьи
Pro
Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать
Инструкции

iPhone 14 и «умные» часы для экстремалов: какие новинки представила Apple
Фотогалерея 

Apple представила новую линейку iPhone 7 сентября. iPhone 14 и iPhone 14 Plus получили процессор A15 Bionic из предыдущей модели, экран с диагональю 6,1 дюйма и 6,7 дюйма без «челки», разрешение камеры 12 мегапикселей.

В iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max внедрили новый процессор A16 Bionic. Модели получили основную камеру разрешением 48 мегапикселей, а также телефотообъектив и широкоугольную камеру. Кроме того, смартфон поддерживает технологию цифровой сим-карты eSIM.

iPhone 14 Pro и Pro Max будут доступны в черном, серебряном, золотом и новом сиреневом цветах. Стоимость модели iPhone 14 Pro будет начинаться от $999, а Pro Max — от $1099.

Что умеют делать новые iPhone 14 и часы Apple. Видео
Технологии и медиа

Apple в марте объявила о прекращении поставок в Россию. Кроме того, платежный сервис компании — Apple Pay — перестал работать с картами российской системы «Мир» и проводить платежи по выпущенным в России картам Visa и Mastercard, которые ушли из страны.

Несмотря на это, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что поставки новых смартфонов в России возможны с использованием механизма параллельного импорта (без разрешения правообладателя), который начал действовать на фоне санкций зарубежных стран и прекращения поставок из-за военной операции на Украине. Он также заявил, что правительство продлит механизм параллельного импорта на 2023 год, однако сказал, что говорить о продлении на 2024 год еще рано.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Дарья Чебакова Дарья Чебакова
iPhone параллельный импорт предзаказ
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Что умеют делать новые iPhone 14 и часы Apple. Видео
Технологии и медиа
iPhone 14 и «умные» часы для экстремалов: какие новинки представила Apple
Технологии и медиа
Мантуров заверил, что в России можно будет купить iPhone 14
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter