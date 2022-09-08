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Мантуров заверил, что в России можно будет купить iPhone 14

Apple AAPL $156,02 +0,01% Купить
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Поставщики будут ввозить новые iPhone 14 в Россию по параллельному импорту. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума, передает «РИА Новости».

«Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет», — сказал он в ответ на вопрос о том, будет ли новая модель от Apple ввозиться в Россию.

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Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus на презентации 7 сентября. Смартфоны получили процессор A15 Bionic из предыдущей модели, экран с диагональю 6,1 дюйма и 6,7 дюйма без «челки», разрешение камеры 12 мегапикселей.

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В iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max внедрили новый процессор A16 Bionic. Модели получили основную камеру разрешением 48 мегапикселей, а также телефотообъектив и широкоугольную камеру. Кроме того, смартфон поддерживает технологию eSIM.

iPhone 14 Pro и Pro Max будет доступен в черном, серебряном, золотом и новом сиреневом цветах. Стоимость модели iPhone 14 Pro будет начинаться от $999, а Pro Max — от $1099.

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Мантуров отказался говорить о параллельном импорте после 2023 года
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Фото:MIT Russia / Global Look Press

В марте Apple объявила о прекращении поставок в Россию. Кроме того, платежный сервис компании — Apple Pay перестал работать с картами российской системы «Мир», а также проводить платежи по выпущенным в России картам Visa и Mastercard, которые ушли из страны.

Накануне Мантуров сообщил, что правительство продлит механизм ввоза товаров иностранного производства без разрешения на 2023 год. При этом он сказал, что говориить о продлении на 2024 год еще рано.

Теги
Денис Мантуров параллельный импорт iPhone Россия
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