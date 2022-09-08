Мантуров заверил, что в России можно будет купить iPhone 14

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Поставщики будут ввозить новые iPhone 14 в Россию по параллельному импорту. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума, передает «РИА Новости».

«Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет», — сказал он в ответ на вопрос о том, будет ли новая модель от Apple ввозиться в Россию.

Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus на презентации 7 сентября. Смартфоны получили процессор A15 Bionic из предыдущей модели, экран с диагональю 6,1 дюйма и 6,7 дюйма без «челки», разрешение камеры 12 мегапикселей.

Video

В iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max внедрили новый процессор A16 Bionic. Модели получили основную камеру разрешением 48 мегапикселей, а также телефотообъектив и широкоугольную камеру. Кроме того, смартфон поддерживает технологию eSIM.

iPhone 14 Pro и Pro Max будет доступен в черном, серебряном, золотом и новом сиреневом цветах. Стоимость модели iPhone 14 Pro будет начинаться от $999, а Pro Max — от $1099.

Читайте на РБК Pro Pro Как распознать у себя алкогольную зависимость: 9 признаков Как распознать у себя алкогольную зависимость: 9 признаков Инструкции Pro «Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше «Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше Саммари Pro На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать Инструкции Pro Какая сумма потребуется для запуска магазина на Ozon с нуля Какая сумма потребуется для запуска магазина на Ozon с нуля Инструкции Pro Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Статьи Pro Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Статьи Pro Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить Инструкции Pro «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис Статьи

В марте Apple объявила о прекращении поставок в Россию. Кроме того, платежный сервис компании — Apple Pay перестал работать с картами российской системы «Мир», а также проводить платежи по выпущенным в России картам Visa и Mastercard, которые ушли из страны.

Накануне Мантуров сообщил, что правительство продлит механизм ввоза товаров иностранного производства без разрешения на 2023 год. При этом он сказал, что говориить о продлении на 2024 год еще рано.