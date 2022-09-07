Apple представила новый iPhone без «челки» и Watch для дайвинга

Apple представила iPhone 14 Pro в новом цвете без «челки», «умные» часы для активного спорта и беспроводные наушники с улучшенным шумоподавлением. Опрошенные РБК ретейлеры уверяют, что новинки будут доступны для россиян

Фото: Apple

Компания Apple провела очередную презентацию новинок (корреспондент РБК посмотрел видеотрансляцию мероприятия). Производитель представил новую модель iPhone 14, а также беспроводные наушники Apple Pro и серию «умных» часов Watch Series 8.

Apple впервые решила не внедрять новые процессоры во все представленные новинки. Поэтому iPhone 14 и iPhone 14 Plus получили старый процессор A15 Bionic, который устанавливался еще в предыдущей модели — iPhone 13. Процессор A15 Bionic был представлен еще в сентябре 2021 года. Тогда в компании заверяли, что он будет быстрее предыдущих версий на 80% и сделает устройство более быстрым в 1,8 раз. iPhone 14 имеет экран с диагональю 6,1 дюймов, в то время как iPhone 14 Plus — 6,7 дюймов. Основная камера смартфона имеет разрешение 12 мегапикселей.

В моделях Pro компания решила убрать так называемую «челку» (вырез в центральной верхней части экрана), ее заменяет на два отверстия — овальное и круглое. В этом месте будут располагаться сенсоры FaceID и селфи-камера. Более старшие модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получили новый процессор A16 Bionic. Как сообщил представитель компании во время презентации, A16 Bionic улучшит производительности устройств, позволив осуществлять до 17 трлн. операций в секунду. Диагональ экрана iPhone 14 Pro составляет 6,1 дюймов, а iPhone 14 Pro‌ Max — 6,7 дюймов. Модели получили камеру 48 мегапикселей, а также поддержку eSIM. Еще одна новая функция — это подключение iPhone к спутнику и возможность отправить сообщение с помощью него в течение 15 секунд при условии хорошей погоды. iPhone 14 Pro и Pro Max будет доступен в черном, серебряном, золотом и новом сиреневом цветах. Стоимость модели iPhone 14 Pro будет начинаться от $999, а Pro Max — от $1099.

Apple Watch Series 8 получили функции измерения температуры тела и сердцебиения, датчик сна, подключение к международному роумингу, а также измерение менструального цикла у женщин. С помощью специального встроенного в часы сенсора они фиксируют изменения температуры тела в течение дня и помогают определить начало овуляции у женщин. Компания утверждает, что данные о здоровье защищены двойным шифрованием, поэтому доступ к ним может получить только пользователь через введенный код-пароль или FaceID. Пользователь может делиться информацией о своем здоровье с друзьями или знакомыми, если добавит эти данные самостоятельно в устройстве. Еще одна функция — это детектор столкновения, который отправляет информацию о потенциально случившемся инциденте с владельцем устройства в специальную службу спасения, в том числе геолокацию. По словам представителя Apple, детектор столкновения разрабатывалась в течение нескольких лет с помощью машинного обучения. «Алгоритм определения инцидентов был натренерован на 1 млн. аварий», — указали во время презентации.

Apple Watch Series 8 держат аккумулятор в течение 18 часов работы. Однако специальный модуль позволит увеличить продолжительность функционирования устройства до 36 часов, снизив фоновое использования приложений и сервисов. Корпус «умных» часов сделан из переработанного алюминия. Устройство будет доступно в четырех цветах: красном, золотом, серебряном и черном. Их стоимость будет начинаться от $399.

Производитель также выпустил дополнительную ограниченную серию «умных» часов под названием Apple Watch Hermes. Они будут представлены в двух видах.

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Упрощенная модель «умных» часов Apple Watch SE будет представлена в нескольких цветах — серебряном, темно-сером и темно-синем. Она получит те же новые функции, что и Apple Watch Series 8. Apple Watch SE можно будет приобрести с 16 сентября от $249.

Новая модель «умных» часов для экстремальных видов спорта Apple Watch Ultra получила все те же функции, что и другие модели, однако производитель добавил титановый корпус и сапфировый экран. Как утверждает представитель Apple, новый экран часов позволит читать текст даже при попадании на него «самых ярких» солнечных лучей. В Apple Watch Ultra встроено три динамика. Устройство сможет работать в течение 60 часов без зарядки, уверяет производитель. Спортивная модель часов получила улучшенную версию компаса, а также функцию ночного чтения экрана. Для любителей экстремальных видов спорта Apple разработала два вида ремешков: из прочного титана и тканевый. Apple Watch Ultra смогут функционировать как при температуре -20С, так и +50С. При этом часы получили повышенный уровень водонепроницаемости, теперь пользователь может погружаться на глубину около 40 метров под водой. В новой модели часов появилось приложение «Oceanic+» для дайвинга, которое фиксирует процесс погружения и после него выдает полный отчет о передвижении, температуре воды и видимости под водой. Продажи Apple Watch Ultra начнутся с 23 сентября, уже сейчас их можно заказать на официальном сайте компании. Стоимость модели — от $799.

Наконец, компания представил новую версию беспроводных наушников AirPods Pro. Теперь наушники подавляют звук в два раза лучше, чем предыдущая версия устройства. Компания добавила разные размеры силиконовых «насадок» на наушники, чтобы пользователь мог менять их в соответствии с особенностями ушной раковины. Apple обещает, что AirPods Pro будут работать в течение 30 часов без зарядки, что на 6 часов больше, чем в предыдущей модели. Теперь с помощью iPhone можно будет найти потерянный зарядный кейс от наушников. Также AirPods Pro получили встроенный динамик, который воспроизводит звук, если пользователь не может найти его. Продажи устройства начнутся 23 сентября. Цена AirPods Pro — от $249.

Все новинки получили обновленную версию операционной систему iOS16. Будет ли техника продаваться в России неизвестно.

Что происходило с устройствами Apple в России

Спустя несколько дней после начала специальной военной операции России на Украине 1 марта Apple объявила о приостановке поставок своей продукции, а также об ограничении работы Apple Pay и других сервисов на территории России. Покупка продукции Apple на официальном российском сайте сейчас недоступна. В начале мая Минпромторг опубликовал перечень продукции, разрешенный к ввозу по схеме параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя, куда включил товары и материалы около сотни иностранных брендов, в том числе Apple. Однако, по мнению директора по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion (дистрибьютор Apple и Samsung) Татьяны Соковой, параллельный импорт еще не заработал в полную силу: существующий механизм не может обеспечить беспрерывность поставок и адекватные запросам потребителей объемы продукции. При этом по словам собеседника РБК на рынке электронике в июле в Россию из Китая и Гонконга поступали, в том числе европейские и американские бренды, включая Apple. «Корейские бренды тоже ввозились, но в меньших, чем, например, Apple объемах», — рассказал о.

В конце марта представитель «Ситилинка» оценивал, что в среднем запасов продукции Apple, Samsung и других вендоров, прекративших официальные поставки, должно хватить на два-три месяца.

По данным аналитической компании IDC, по итогам второго квартала Apple занимала второе место на рынке смартфонов в мире с долей 16%, которая год к году увеличилась на 0,5 п.п. Первое место занимал Samsung — 21,8%, на третьем месте был Xiaomi — 13,8%. В целом мировые поставки смартфонов сократились на 8,7% год к году, до 286 млн единиц за квартал. На это оказывает влияние логистические проблемы и боевые действия на Украине. Согласно статистике МТС, во втором квартале на российском рынке более 70% в общем количестве проданных смартфонов приходилось на китайские бренды. Лидером рынка стала Xiaomi с долей 31%, потеснив с этой позиции Samsung (18%). На третьем месте была Realme (13%), затем Apple (11%) и Tecno (4%). Наиболее высокий рост продаж в абсолютных значениях показали Realme (+130%) и Tecno (+330%). В денежном выражении лидерство сохраняет Apple, но ее доля снизилась до 32% с 43% год назад.

За две недели до презентации новинок на «Авито» появились объявления перекупщиков, которые предлагали заказать любую модификацию iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Цена на такое устройство составляла от 70 тыс. до 200 тыс. руб. Однако мошенники предупреждали, что стоимость может увеличиться на 30%, так как официальная цена устройств еще не была известна. В конце августа компания «М.Видео-Эльдорадо» открыла предзаказ на новые модели смартфонов Apple. Предзаказ можно было оформить с помощью виртуального сертификата, который можно приобрести на сайте ретейлера за 50 тыс. руб. Там же указано, что устройства станут доступны для держателей сертификатов после официального старта продаж. К iPhone будет прилагаться гарантийный сертификат, действительный в течение одного года.

В МТС заявили, что ожидают высокий спрос как на новые модели устройств Apple, так и на прошлогодние. Представитель re: store (оператор розницы техники Apple в России) заявил, что новинки Apple можно будет приобрести у них, однако сроки поставки будут зависеть от множества факторов, «в первую очередь от наличия/отсутствия дефицита телефонов на старте продаж в мире». «Если мы вспомним прошлый год, то на старте наблюдался значительный недостаток прежде всего самых популярных моделей. Кажется, что в этом году ситуация с дефицитом может повториться», — рассуждает представитель. В компании ожидают, что спрос на новые модели в России будет высокий.