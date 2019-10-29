Компания Бекмамбетова начала «клонировать» голоса знаменитостей

Основанная режиссером Screenlife займется развитием нейросети, которая будет «воспроизводить» голоса знаменитостей на русском языке. Партнер Бекмамбетова — «Стафори», разработчик HR-сервиса на основе искусственного интеллекта

Тимур Бекмамбетов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Screenlife Technologies, компания продюсера Тимура Бекмамбетова, и «Стафори» (разработчик HR-сервиса на основе искусственного интеллекта «Робот Вера», в которую инвестирует ФРИИ), создают совместное предприятие для развития проекта Vera Voice. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компаний.

Разработчики утверждают, что Vera Voice — это первый проект, который позволит «воспроизводить» голоса знаменитостей на русском языке. Он основан на технологии нейросети, которая обучается копировать речь на примере оригинала. Стоимость разработки основатели не назвали.

Запуск первых пилотных проектов с Vera Voice запланирован на ближайший месяц. В качестве примера такого проекта приводятся интерактивные мобильные приложения по мотивам фильмов и сериалов, в которых пользователи в том числе смогут «общаться» с персонажами картин. Кроме того, стартап собирается использовать технологию для озвучки литературных произведений, рекламы, игр и т.д.

Как напомнили разработчики, на Западе «клонирование» голоса также активно применяется: в июле 2019 года инженеры Facebook представили синтезатор речи, который, в частности, сгенерировал голос основателя Microsoft Билла Гейтса. В сентябре Amazon объявил, что голосовая колонка компании — Alexa — сможет разговаривать голосами знаменитостей. Первым стал актер Самуэль Ли Джексон. По оценке консалтинговой компании Markets&Markets, к 2023 году рынок клонирования голоса достигнет $1,73 млрд.