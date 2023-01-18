«Газпром-Медиа» снимет детективный сериал совместно с Ираном

Западные санкции нанесли ущерб съемкам российского кино и сериалов с иностранным участием, но он «незначительный», заявил в интервью РБК глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров. В работе у холдинга — проекты с Ираном и Турцией

Александр Жаров (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Холдинг «Газпром-Медиа», который управляет каналами НТВ, ТНТ, видеохостингом Rutube и рядом других российских медиа и кинокомпаний, будет производить совместный контент с одной из ведущих студий Ирана. Об этом в интервью РБК сообщил гендиректор холдинга Александр Жаров. Речь, по словам Жарова, идет о создании детективного сериала с участием актеров из разных стран.

Еще один международный проект разрабатывает принадлежащая «Газпром-Медиа» студия Good Story Media — это российско-турецкий сериал под рабочим названием «Любовь», отмечает Жаров: «Там будут три турецких актера, три русские актрисы. И это история длинная, франшизная».

Также холдинг ведет переговоры по совместному производству контента и с другими государствами как на уровне крупного бизнеса, так и на уровне представителей власти. «Текущие геополитические условия всего лишь утверждают нас в мысли, которая присутствовала с точки зрения логики бизнес-процессов уже много лет: если ты хочешь делать экономически эффективный экспансивный продукт, ты должен сразу же думать не только о производственных партнерах, но и о рынках сбыта», — считает Жаров.

Говоря о влиянии санкций на работу холдинга, Жаров признает, что они действительно «нанесли ущерб части международных кино- и сериальных продуктов», однако «он незначителен». «Мы планировали делать контент с масштабным иностранным кастингом? В качестве эксперимента — да, в качестве осознанного вектора развития — нет», — отметил гендиректор «Газпром-Медиа».

В прошлые годы контент, производимый студиями «Газпром-Медиа», был активно представлен на международном рынке. Так, фильм «Серебряные коньки», в числе создателей которого «Централ Партнершип» и ГПМ КИТ, стал первым российским полнометражным проектом, который вышел на Netflix в линейке Netflix Originals (сюда включаются проекты, созданные специально для этой платформы). За первую неделю показа он вошел в топ-5 самых просматриваемых фильмов на Netflix. Эта же платформа приобрела права на показ сериала «Эпидемия», созданного студией 1-2-3 Production. За первые дни показа проект попал в топ-10 самых просматриваемых сериалов Netflix.

В работе также находился сериал «Анна К», производство которого курировала студия 1-2-3 Production. Проект должен был стать первым российским сериалом, снятым специально для Netflix. Главные роли в нем исполняли Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук и Гоша Куценко. Однако 3 марта 2022 года стало известно, что Netflix приостановил работу над российскими оригинальными проектами, в том числе и «Анной К». Позже стриминг полностью прекратил работу в России.