Маск запустил опрос о том, уйти ли ему с поста главы Twitter

Предприниматель пообещал, что подчинится результатам опроса. Он также призвал пользователей «бояться своих желаний», поскольку те могут сбыться

Илон Маск (Фото: Dado Ruvic / Reuters)

Бизнесмен Илон Маск запустил в своем аккаунте в Twitter опрос для пользователей о том, стоит ли ему уйти с должности главы компании.

«Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я буду придерживаться результатов этого опроса», — написал он. По состоянию на 03:35 мск 57,9% участников ответили утвердительно, 42,1% — отрицательно.

В следующем посте, опубликованном через 20 минут, предприниматель заявил: «Как говорится, бойтесь своих желаний, они могут сбыться».

Маск стал владельцем Twitter 27 октября, покупка обошлась ему в $44 млрд. Предприниматель распустил прежний совет директоров и решил его возглавить лично. После этого в компании уволили половину сотрудников. Как передавал Reuters, под сокращения попали команды, отвечающие за коммуникации, курирование контента, права человека и этику машинного обучения, а также некоторые продуктовые и инженерные команды. Оставшимся сотрудникам запретили удаленку, а в офисах компании в Сан-Франциско установили кровати для тех, кто остается на работе на ночь, передавали источники Forbes.

В новой должности Маск приступил к изменениям в компании. Например, он предложил сделать платной верификацию аккаунтов — за $8 в месяц в десктопной версии и $11 — для пользователей iOS. В дальнейшем, как указывали в компании, планируется помечать бизнес-аккаунты золотой галочкой, а правительственные и многопрофильные страницы — серой. Раньше Twitter давал голубую галочку бесплатно. На фоне нововведений в сотрудничество с компанией приостановили крупные рекламодатели.

Еще одно резонансное решение Маска — блокировка аккаунтов ряда журналистов The Washington Post, The New York Times, CNN, The Independent, The Intercept и Mashable. Они освещали историю с Джеком Суини, которого предприниматель обвинил в публикации информации о перемещениях своего частного самолета. В ООН назвали действия бизнесмена «опасным прецедентом», указав на цензуру, а в ЕС пригрозили ввести санкции против Twitter. Позже Маск пообещал восстановить заблокированные профили.

18 декабря компания сообщила, что запрещает у себя «бесплатное продвижение» и публикацию ссылок на другие платформы — Facebook и Instagram (обе соцсети принадлежат компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), Mastodon, Truth Social, Tribel, Post и Nostr.