Twitter запретил у себя «бесплатное продвижение» других соцсетей

Twitter запретил пользователям публиковать ссылки на ряд других соцсетей (TikTok и Snapchat в этот перечень не попали). При первом нарушении посты будут удаляться, а при повторном аккаунтам грозит блокировка

Фото: Carlos Barria / Reuters

Twitter объявил, что будет блокировать учетные записи, «созданные исключительно» для продвижения некоторых других социальных платформ.

«Мы признаем, что многие наши пользователи активны в других социальных сетях. Однако мы больше не разрешим бесплатно продвигать определенные платформы социальных сетей в Twitter», — говорится в сообщении компании. В их числе Twitter называет Facebook и Instagram (обе соцсети принадлежат компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), Mastodon, Truth Social, Tribel, Post и Nostr. Также будут запрещены агрегаторы ссылок Linktree и Lnk.Bio. Reuters обращает внимание, что TikTok и Snapchat в этот перечень не попали.

По сути, пишет TechCrunch, это значит, что пользователям Twitter больше нельзя будет публиковать ссылки на свои профили в перечисленных соцсетях.

Twitter сообщил, что будет считать нарушением попытки обойти запрет на внешние ссылки на вышеупомянутые платформы — например, при помощи искажения URL-адресов. При первом нарушении пост пользователя будет удален, а при повторном его аккаунт могут заблокировать.

При этом кросс-постинг (одновременная публикация одного и того же контента на нескольких площадках) по-прежнему разрешен.

Ранее на этой неделе пользователи обратили внимание, что Twitter стал блокировать ссылки на сервис микроблогов Mastodon. Как отмечал The Verge, это произошло вскоре после блокировки Twitter-аккаунта ElonJet, который использовал открытые данные для отслеживания частного самолета владельца соцсети Илона Маска. Тогда же платформа заблокировала страницы ряда журналистов The Washington Post, The New York Times, CNN, The Independent, The Intercept и Mashable, которые освещали эту историю. После резонанса Маск пообещал, что аккаунты будут восстановлены.