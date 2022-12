Маск вернет аккаунты заблокированных в Twitter журналистов

Маск запустил опрос в Twitter, предложив пользователям решить, когда ему разблокировать аккаунты журналистов, «передавших его точное местоположение». Более половины проголосовавших выступили за немедленную разблокировку

Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск заявил, что немедленно восстановит заблокированные аккаунты журналистов.

«Люди высказались. Блокировка аккаунтов, которые сообщали о моем местоположении, будет прекращена сейчас», — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее Маск запустил в Twitter опрос, в котором предложил пользователям решить, когда ему разблокировать аккаунты журналистов, которые «передали его точное местоположение». Изначально было четыре варианта ответов: «немедленно», «завтра», «через неделю», «через более долгий срок». Большая часть опрошенных (43%) высказались за немедленную разблокировку аккаунтов.

Однако после публикации данных опроса Маск решил провести новый, уже с двумя вариантами. В результате 58,7% проголосовавших выступили за немедленную разблокировку, еще 41,3% выступили за то, чтобы аккаунты разблокировали через семь дней.

Twitter 16 декабря заблокировала страницы ряда журналистов ведущих американских СМИ — The Washington Post, The New York Times и CNN, а также аккаунты репортеров The Independent, The Intercept и Mashable.

The Washington Post сообщила, что журналисты, страницы которых были заблокированы, освещали историю с Джеком Суини — владельцем страницы @ElonJet, которая отслеживала передвижение личного самолета Маска.

Предприниматель подал на него в суд за то, что «сумасшедший сталкер» преследовал в Лос-Анджелесе машину его сына. Суини говорил, что не имеет к этому отношения.

Замглавы Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что произвольная блокировка аккаунтов журналистов в Twitter вызывает беспокойство и что Маску следует помнить о необходимости соблюдения законов ЕС, гарантирующих свободу СМИ.