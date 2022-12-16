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Twitter заблокировал аккаунты ряда журналистов ведущих американских СМИ

Заблокированными оказались аккаунты в Twitter десятков журналистов. Официально причина не называлась, однако Маск позже указал на недопустимость поиска и публикации персональной или конфиденциальной информации о человеке
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Twitter заблокировал аккаунты десятков журналистов ведущих американских СМИ, сообщает The Washington Post. Кроме журналиста WP, с блокировкой столкнулись репортеры The New York Times, CNN, Substack и ряда других изданий.

Как предполагает газета, санкции связаны с решением Twitter о запрете передавать текущее местоположение другого человека без его согласия. Предположительно, каждый из заблокированных журналистов освещал историю с Джеком Суини, которого Илон Маск ранее обвинил в публикации информации о перемещениях самолета бизнесмена.

Сам Маск косвенно подтвердил эти предположения. «К «журналистам» применяются те же правила доксинга, что и ко всем остальным», — написал он в Twitter. Доксингом (от сокращения docs — «документы») называют поиск и публикация персональной или конфиденциальной информации о человеке без его согласия.

Позже он добавил: «Критиковать меня целыми днями — это совершенно нормально, а вот фиксировать мое местоположение в реальном времени и подвергать опасности мою семью — нет».

Телеканал CNN назвал решение Twitter «необдуманным и неоправданным» и заявил о растущей нестабильности и волатильности в работе платформы. «Мы попросили у Twitter объяснить свои действия и в зависимости от ответа будем переоценивать наши отношения», — сообщил телеканал в Twitter.

20-летний Джек Суини, на которого Маск подал в суд 15 ноября, являлся владельцем учетной записи @ElonJet — аккаунта, отслеживающего перемещения личного самолета Маска. Сам бизнесмен объяснял, что обратился в суд после того, как накануне в Лос-Анджелесе некий «сумасшедший сталкер» преследовал машину его сына. После произошедшего Маск заявил, что любая учетная запись в Twitter, передающая информацию о местонахождении людей в реальном времени, будет заблокирована, поскольку это угрожает физической безопасности пользователей.

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Сам Суини заявил CNN, что не имеет отношения к преследованию сына Илона Маска. Он также уточнил, что его аккаунт @ElonJet, у которого более полумиллиона подписчиков, был заблокирован 14 декабря. Молодой человек также рассказал, что год назад Маск уже обращался к нему с просьбой удалить аккаунт в Twitter. По его словам, тогда бизнесмен предложил ему $5 тыс., но он увеличил сумму до $50 тыс., и Маск отказался.

Маск в конце октября закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд, распустил совет директоров и сам возглавил компанию. Он сразу же начал ряд преобразований в социальной сети: выступил за амнистию заблокированных аккаунтов, сообщил о скорой отмене упоминаний, с какого устройства был написан пост, и введении платной версии Twitter.

В начале ноября в компании начались массовые увольнения: работы лишилась половина сотрудников, а в середине ноября бизнесмен направил оставшимся ультиматум, указав на необходимость быть «хардкорными» и работать «долгие часы с высокой интенсивностью».

По данным Reuters, под сокращения попали команды, отвечающие за коммуникации, курирование контента, права человека и этику машинного обучения, а также ряд продуктовых и инженерных команд. Bloomberg писал, что Маск также рассматривает возможность увольнения сотрудников, занятых в сфере продаж и партнерских программ.
 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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