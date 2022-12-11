Twitter вернет премиальную подписку 12 декабря

С понедельника, 12 декабря, соцсеть возвращает премиальную подписку Twitter Blue, которая будет стоить $8 в месяц в десктопной версии и $11 — для пользователей iOS. Об этом Twitter сообщает в своем официальном аккаунте.

Соцсеть уточняет, что в премиум-пакет войдет верификация аккаунта (синяя галочка после проверки учетной записи). При этом позднее бизнес-аккаунты будут помечать золотой галочкой, а правительственные и многопрофильные страницы — серой.

Twitter уточняет, что при изменении профиля, в частности, отображаемого имени, описания или фотографии, учетная запись потеряет значок о верификации до повторной проверки аккаунта.

Twitter Blue ранее была сервисом, не привязанным к проверке аккаунтов. Подписка стоила $4,99 в месяц и давала возможность читать статьи без рекламы, отменять или редактировать твиты (в некоторых странах) и настраивать панель навигации.

В конце октября предприниматель Илон Маск закрыл сделку о покупке соцсети за $44 млрд, распустил совет директоров и сам возглавил компанию. Он начал ряд преобразований: выступил за амнистию заблокированных аккаунтов, сообщил о скорой отмене упоминаний, с какого устройства был написан пост, а также введении платной версии Twitter с верификацией аккаунта.

Услуга была заморожена 12 ноября, поскольку после того, как в премиум-подписку вошла верификация аккаунта, голубые галки купили пародийные аккаунты. Например, в блоге якобы экс-президента Джорджа Буша появился твит «Я скучаю по убийствам иракцев». В фальшивом аккаунте фармкомпании Eli Lilly появилось объявление о бесплатном инсулине, который из-за высокой цены в США могут позволить себе в нужном количестве не все диабетики.

На этом фоне Маск заявил, что владельцы пародийных аккаунтов должны предупреждать пользователей о шуточном характере в названии профиля. «Обманывать людей нехорошо», — написал предприниматель, но не уточнил, когда требование о пометке «пародийности» станет обязательным и станет ли.