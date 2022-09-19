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Российские магазины запаслись PlayStation 5 в отсутствие поставок от Sony

После затяжного дефицита приставок PlayStation 5 ретейлеры зафиксировали рост запасов этой продукции на складах. Эксперты связывают тенденцию с налаживанием поставок по параллельному импорту и снижением спроса на консоли у россиян
Sony SONY $71,88 -1,16% Купить
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

О том, что ретейлеры затоварили склады приставками PlayStation 5, РБК рассказал один из участников рынка. По его словам, в конце августа была большая поставка этих устройств в Россию по схеме параллельного импорта (без разрешения правообладателя), но, в отличие от предыдущих периодов, ажиотажного спроса на них сейчас нет.

Информацию о новых поставках подтвердил руководитель дивизиона закупок офисной техники, сетевого оборудования и аксессуаров компании «Ситилинк» Иван Поликарпов, а также представитель «М.Видео-Эльдорадо».

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Поликарпов сообщил РБК, что «Ситилинк» получил партию PlayStation 5 в конце августа и сейчас игровая приставка доступна в сети в полной версии с дисководом и гарантией на 12 месяцев. В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что в их сети тоже доступна PlayStation 5 и, в отличие от прошлого года, теперь ее можно купить в «свободном доступе», то есть без специальных систем предзаказа.

Почему PlayStation 5 была в дефиците

Официально приставка PlayStation 5 была представлена на конференции Sony в июне 2020 года, а ее продажи в мире стартовали в ноябре того же года. Приставка имеет две версии: с дисководом и без него (предполагается, что пользователи этой версии будут приобретать игры онлайн). Стоимость приставки без дисковода начиналась от $399. Однако из-за логистических трудностей на фоне пандемии Sony не могла производить достаточное количество приставок, и они были в дефиците. В России PlayStation 5 не поступала в свободную продажу в течение многих месяцев после презентации устройства: приставка поставлялась ограниченными партиями, которые сразу расходились по предзаказу. В конце 2021 года Sony, как сообщал Bloomberg со ссылкой на источники, планировала остановить производство предыдущей модели приставки — PlayStation 4, но в итоге передумала, объявив в начале 2022 года, что будет выпускать ее из-за продолжающихся проблем с поставками компонентов для PlayStation 5.

Sony приостановила продажу игр и консолей PlayStation в России
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Фото:David Paul Morris / Bloomberg

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В начале боевых действий на Украине Sony, присоединившись к ряду других иностранных компаний, заявила о полном прекращении поставок в Россию консолей PlayStation. Также компания свернула продажу программного и аппаратного обеспечения, ограничила доступ российских пользователей к магазину приложений PlayStation Store и отменила запуск гоночной игры Gran Turismo 7 в России. На фоне этого в марте—апреле продажи игр на физическом носителе для приставок PlayStation и Xbox (выпускается Microsoft) среди россиян выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказывал РБК ранее представитель «М.Видео-Эльдорадо». Тогда эксперты говорили, что запасов «коробочных» игр для консолей хватит на пару месяцев, а потом эту продукцию придется поставлять через параллельный импорт. В мае Минпромторг опубликовал перечень продукции, разрешенной к ввозу по этой схеме, в список попали товары и материалы примерно сотни иностранных брендов, в том числе и Sony. Ранее эксперты рассказывали РБК, что параллельный импорт не работает «в полную силу» и не может обеспечить поставки в докризисных объемах, поэтому, например, некоторые модели смартфонов Samsung в июле были в дефиците.

Почему снизился спрос на приставки

По словам бизнес-аналитика компании «Марвел-Дистрибуция» Антона Фомина, даже если на складах ретейлеров имеются значительные объемы консолей, то «вряд ли на них есть большой спрос по предлагаемым ценам». «Цена PlayStation 5 сейчас критична для покупателей, а те предложения, что есть, превышают приемлемый для россиян уровень. С учетом того, что со спадом интереса к майнингу упали цены на видеокарты, можно собрать игровой компьютер уже за 80 тыс. руб.», — рассуждает он. Как убедился корреспондент РБК, купить приставку PlayStation 5 в «Ситилинке» можно от 69,9 тыс. руб., в DNS — от 64,9 тыс. руб., в «М.Видео-Эльдорадо» и «Связном» — от 72,9 тыс. руб.

На старте продаж в России приставки продавались за 36 990 и 45 990 руб. за версию без дисковода и с ним соответственно, с 1 апреля 2021 года цены повысились до 40 990 и 49 990 руб. После ухода Sony весной этого года приставок в официальной продаже не было, а цена на них у перекупщиков на пике доходила до 150–200 тыс. руб., следовало из объявлений на «Авито» и «Яндекс.Маркете».

По данным «Марвел-Дистрибуции», за первое полугодие этого года рынок консолей в России в штуках сократился на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в деньгах — на 37%. Рынок игровых ноутбуков за тот же период уменьшился на 20%, но в деньгах вырос на 2%. Однако по объему эти рынки «сильно различаются». «Если в штуках они примерно равны — рынок игровых ноутбуков составляет 260 тыс., а консолей — 249 тыс. устройств, то в деньгах это 26,9 млрд и 4,4 млрд руб. соответственно», — отмечает Фомин. Но, несмотря на то что рынок игровых компьютеров и ноутбуков, как и рынок консолей, падал, представитель «Марвел-Дистрибуции» считает, что интерес российских геймеров смещается к первым из-за закрытия внутренних магазинов приложений для приставок.

В России вырос спрос на «коробочные» версии игр для PlayStation и Xbox
Технологии и медиа
Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

Спрос на PlayStation снижается и относительно приставки Xbox, указывает Фомин, объясняя это «более интересным предложением». «Ценность игровой приставки состоит в том, что это относительно недорогое, но производительное устройство с доступом к большому количеству игрового контента. В приставках важна не только технологичность, но и доступность контента. Если раньше по рынку PlayStation можно было в целом оценивать рынок консолей (у PlayStation доля была около 80%), то сейчас ситуация изменилась», — говорит он, пояснив, что Xbox предлагает пользователям доступ к библиотеке игр за фиксированную сумму, в отличие от PlayStation, у которой до недавнего времени не было подобной подписки, а игры стоили от 5 тыс. руб.

Иван Поликарпов констатирует, что спрос на PlayStation 5 сейчас ниже, чем на старте продаж, так как «многие геймеры долго ждали выхода новинки и приобретали консоль в числе первых». Среди других факторов он также называет ограничения в PlayStation Store. Но, по его словам, игровую консоль продолжают покупать. В августе—сентябре в «Ситилинке» россияне чаще всего приобретали PlayStation 5 отдельно и в комплекте, например, с игрой Horizon Forbidden West (научно-фантастическая компьютерная ролевая игра в жанре экшен с открытым миром от нидерландской студии Guerrilla Games), утверждает он.

Представитель «М.Видео-Эльдорадо» не стал оценивать текущий спрос на игровую консоль, но указал, что в компании ожидают роста спроса на приставку к Новому году, так как это «один из популярных подарков».

Представители сети «Связной» и дистрибьютора техники Merlion отказались от комментариев.

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Sony PlayStation видеоигры санкции
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