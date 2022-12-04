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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Кремль посоветовал госкомпаниям «сдержанность» в расходах на Новый год

РБК ознакомился с рекомендациями Кремля регионам и госкомпаниям по проведению Нового года. В праздниках для детей ограничения нежелательны, а для взрослых лучше проявить «сдержанность» в расходах и поддержать патриотичных артистов
Фото: Вадим Скрябин / ТАСС
Фото: Вадим Скрябин / ТАСС

Агитбригады из Дедов Морозов и Снегурочек

РБК ознакомился с рекомендациями по проведению новогодних мероприятий, подготовленными администрацией президента для региональных властей, учреждений культуры и госкомпаний. Их подлинность подтвердил собеседник, близкий к руководству одного из регионов.

При организации детских елок предлагается сохранять их традиционный формат, а любые ограничения признаются «крайне нежелательными». При этом во время детских праздников предлагается предусмотреть «упоминание героизма защитников Отечества, возможность от имени ребенка отправить поздравление».

Что касается праздничных мероприятий для взрослых, то Кремль указывает, что существует запрос граждан на проявление сдержанности в расходах. Регионам и муниципалитетам предлагают поздравлять с Новым годом семьи участников специальной военной операции с детьми; собирать и отправлять поздравительные открытки участникам СВО от имени их семей; поздравить раненых в госпиталях.

Новогодние ярмарки рекомендуется использовать как «инструмент общественной консолидации»: дать возможность людям собрать и отправить подарок участникам специальной военной операции, а также разместить на ярмарках стенды «Все для победы», «где каждый может внести свой вклад в обеспечение нужд военнослужащих».

Тем регионам, которые шефствуют над населенными пунктами в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, предлагается установить там елки и торжественно их открыть. Также рекомендуется сформировать агитбригады (включая Дедов Морозов и Снегурочек), чтобы поздравить военных в зоне СВО «в подшефных воинских частях». В самих частях Кремль советует установить новогодние елки с игрушками «в виде различных пожеланий от детей», а также игрушками, которые дети сделали своими руками.

Поддержка «патриотичных исполнителей»

При формировании концертных программ регионам и телеканалам предлагается поддержать артистов «патриотической направленности», среди них «Город 312», Полина Гагарина, Олег и Родион Газмановы, Виктория Дейнеко, Лариса Долина, Ярослав Дронов (Shaman), певица Зара, группа «Земляне», Григорий Лепс, Денис Майданов, Александр Маршал, Стас Пьеха, Николай Расторгуев, Александр Ф. Скляр, Гарик Сукачев, Вадим Самойлов, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина, Uma2rmaH.

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В списке «новых» исполнителей и групп, которые рекомендуется поддержать, — бывший военкор, уроженец Мариуполя Аким Апачев, певицы из ДНР Наталья Качура и Маргарита Лисовина, рэпер РИЧ, группы «Джанго», «Наши», «Зверобой», «Послезавтра».

На центральных площадях российских городов рекомендуется установить телестудии «для записи поздравления участникам СВО».

Премии и ценные подарки

Для учреждений культуры рекомендуется проанализировать репертуар театров и кинотеатров — с тем, чтобы они отвечали запросу граждан на «более сдержанную программу праздничных мероприятий». Также предлагается сформировать агитбригады для поздравления детей, находящихся в пунктах временного размещения, и раненых в госпиталях. При посещении учреждений культуры люди должны иметь возможность отправить поздравления участникам СВО, а также членам их семей.

Госкомпаниям в числе прочего советуют отказаться «от масштабных дорогих праздников и затратных развлечений»; при проведении мероприятий по подведению итогов года им советуют демонстрировать уважение и заботу к семьям участников СВО — сотрудников госкомпаний, а если организация задействована в решении задач обеспечения армии — наградить отличившихся сотрудников ценными подарками, премиями, грамотами и т. д.

Рекомендации подкреплены данными из опубликованного 18 ноября опроса ВЦИОМа, проведенного по заказу близкого к внутриполитическому блоку Кремля Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Согласно опросу, 70% россиян считают, что не нужно отказываться от праздничного оформления городов и населенных пунктов, но следует отказаться от покупки новой иллюминации и украшений. За сохранение детских праздников и новогодних елок высказались 96% граждан, за праздничное оформление магазинов, торговых центров и ярмарок — 85%. Поздравление семей участников специальной военной операции путем поквартирного обхода Дедами Морозами и Снегурочками поддержали 94% опрошенных; сбор и отправку на передовую открыток от имени семей мобилизованных — 87%; установку в воинских частях елок с игрушками в виде пожеланий от детей или сделанными детьми, — 83%; проведение в госкомпаниях мероприятий по итогам года с обязательными проявлением уважения в адрес семей участников СВО — сотрудников этих компаний — 75%.

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Наталья Галимова Наталья Галимова
администрация президента Кремль
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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