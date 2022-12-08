Ретейлеры назвали самые популярные у покупателей категории смартфонов

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По итогам 11 месяцев в России упал спрос на смартфоны из премиум- и низкого ценового сегмента, при этом продукция Apple в денежном выражении сохранила первое место по продажам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ретейлеров.

По данным МТС, продажи смартфонов в среднем сегменте (30–40 тыс. руб.) увеличились в штуках на 30%. Самыми популярными брендами стали китайский Xiaomi и его суббренд Poco (33% рынка). Среди десяти самых покупаемых смартфонов оказались Xiaomi Redmi 9A, Apple iPhone 11, 12 и 13, Samsung Galaxy A03 и другие.

В «Ситилинк» привели другие оценки: в этой сети самыми востребованными оказались смартфоны стоимостью до 10 тыс. руб., на втором месте — устройства за 10–15 тыс. руб. В количественном выражении лидируют Xiaomi, Realme и Samsung. Apple осталась лидером по продажам в денежном выражении, несмотря на отключение некоторых функций для россиян и отсутствие официального сервиса.

В январе—ноябре продажи смартфонов в России упали год к году на 19% в штуках и на 22% — в деньгах. Средний чек составил 22 тыс. руб. — это на 3% ниже показателя 2021 года. Спрос в сегменте устройств дороже 50 тыс. руб. упал на 57%, а в бюджетном (до 15 тыс. руб.) — на 35%.

В «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что «китайские производители занимают лидирующие позиции не только в базовом и среднем ценовом сегменте, но и среди флагманов». Причиной перехода покупателей на устройства из КНР стало решение Apple и Samsung прекратить официальные поставки в Россию, что «привело к снижению доверия покупателей к этим брендам», считает руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков.

Apple прекратила продажи техники в России 1 марта и отключила систему платежей Apple Pay. В мае Минпромторг разрешил ввозить продукцию компании по параллельному импорту, без согласия правообладателя, соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал в июне. В конце июня и июле re: Store и «Связной» подтвердили, что ввезли технику Apple.