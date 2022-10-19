Маск: SpaceX платит менее чем за половину терминалов Starlink на Украине

Маск заявил, что Пентагон не платит за системы Starlink на Украине

Работу части терминалов Starlink на Украине оплачивают некоторые страны, организации и частные лица, на остальных компания SpaceX теряет по $20 млн в месяц, заявил Илон Маск

Фото: Нина Ляшонок / Global Look Press

SpaceX получает оплату за обеспечение работы 11 тыс. из 25 тыс. терминалов системы спутниковой связи Starlink, работающих на Украине, финансирования от Пентагона компания не получает. Об этом основатель SpaceX Илон Маск заявил на своей странице в «Твиттере» (соцсеть заблокирована по требованию Роскомнадзора).

«Денег от департамента обороны не получали, но некоторые страны, организации и частные лица оплатили терминалы Starlink 11К/25К (спасибо им)», — написал Маск.

Бизнесмен также сообщил, что компания ежемесячно теряет $20 млн из-за затрат на кибербезопасность спутниковых систем и на прочие виды обслуживания. «Но мы продолжим заниматься этим», — добавил он.

После начала российской военной операции на Украине SpaceX передала украинским властям около 25 тыс. терминалов Starlink. Они позволяют управлять беспилотниками, получать разведывательные данные и общаться друг с другом в районах, где нет безопасных сетей. Терминалы также обеспечивают доступ в интернет для украинских граждан. В октябре военные пожаловались на сбои в работе Starlink.

Как писал CNN, в начале осени SpaceX попросила Пентагон взять финансирование Starlink на Украине на себя, заявив, что больше не может оплачивать обслуживание спутниковой сети в этой стране. Маск оценил расходы в $20 млн в месяц. После этого администрация президента США заявила, что вместе с союзниками изучает возможности обеспечения Украины спутниковой связью.

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Однако 15 октября Маск сообщил, что Starlink продолжит бесплатно работать на Украине, «хотя все еще теряет деньги». Он заявил, что SpaceX отозвала обращение к Пентагону с просьбой оплатить работу терминалов.

При этом представитель Пентагона Гаррон Гарн заявил, что ведомство «находится в контакте со SpaceX и работает над урегулированием деталей». Об этом также писало издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников.