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В Пентагоне и ЕС задумались над финансированием Starlink на Украине

Пентагон и ЕС изучат возможность оплаты услуг Starlink на Украине
США могут использовать средства Инициативы содействия безопасности Украины, а ЕС допускает возможность заключения контракта со SpaceX. Маск ранее заявил, что отозвал просьбу к Пентагону на финансирование Starlink в стране
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Пентагон рассматривает возможность оплаты на Украине услуг спутниковой связи Starlink, разворачиваемой компанией SpaceX, которую основал предприниматель Илон Маск. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

По данным газеты, источником финансирования может стать Инициатива по содействию безопасности Украины (USAI), предназначенная для оказания постоянной поддержки украинским военным. Средства, предоставляемые в рамках этой программы, позволяют Киеву приобрести оружие и военное оборудование у американских оборонных подрядчиков, писал ранее Bloomberg.

Представитель Пентагона Гаррон Гарн не стал комментировать эти данные, заявив, что ему пока «нечего объявить» и он не намерен «спекулировать на будущих пакетах помощи в области безопасности». SpaceX не ответила на запрос газеты. Позже Гарн заявил ТАСС, что ведомство «находится в контакте со SpaceX и работает над урегулированием деталей».

Возможность выделения средств для обеспечения работы системы спутниковой связи Starlink на Украине также обсуждают в Евросоюзе, сообщил Politico глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, этот вопрос поднял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на встрече министров стран ЕС, и некоторые государства поддержали его (какие именно, Ландсбергис не уточнил).

Financial Times пишет со ссылкой на источники, что ЕС рассматривает возможность заключения контракта со SpaceX и создания совместного фонда для оплаты терминалов Starlink, пожертвованных компанией.

После начала российской военной операции на Украине SpaceX передала украинским властям около 25 тыс. терминалов Starlink. Они позволяют управлять беспилотниками, получать разведывательные данные и общаться друг с другом в районах, где нет безопасных сетей. Также терминалы обеспечивают доступ в интернет для украинских граждан. В октябре военные пожаловались на сбои в работе Starlink.

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Как писал CNN, в начале осени SpaceX попросила Пентагон взять финансирование Starlink на Украине на себя, заявив, что больше не может оплачивать обслуживание спутниковой сети в этой стране. Маск оценил расходы в $20 млн в месяц. После этого администрация президента США заявила, что вместе с союзниками изучает возможности для обеспечения Украины спутниковой связи.

Однако 15 октября Маск сообщил, что Starlink продолжит бесплатно работать на Украине, «хотя все еще теряет деньги». Он заявил также, что SpaceX отозвала обращение к Пентагону с просьбой оплатить работу терминалов.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Пентагон Евросоюз Украина SpaceX Starlink Илон Маск
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