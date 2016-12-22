Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,54 60,43 EUR Нал. 76,13 74,74 USD Бирж. 61,05 +0,20 EUR Бирж. 75,38 +0,10 USD ЦБ. 60,86 -0,70 EUR ЦБ. 75,40 -0,68 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 8269,00 +149,90 MOEX 2224,06 -0,78% RTS 1153,59 -0,08% Brent 73,66 -0,18% DJIA 24612,82 -0,55% Nasdaq 7231,37 -0,88% FTSE 7328,92 +0,16%
В СПЧ предложили Роскомнадзору узнать у суда способ блокировки Telegram
Лента новостей
В Петербурге задержали двух подозреваемых в терроризме 20:45, Общество В СПЧ предложили Роскомнадзору узнать у суда способ блокировки Telegram 20:45, Технологии и медиа СМИ назвали имя нового главного тренера сборной Италии по футболу 20:38, Спорт СК показал видео задержания подозреваемых в терроризме в Петербурге 20:34, Общество Суд Лондона арестовал яхту Ахмедова за $492 млн из-за иска бывшей жены 20:21, Общество Новые должности получили еще 12 участников конкурса «Лидеры России» 20:07, Общество Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса сервиса Microsoft 20:07, Технологии и медиа Посольство России заявило о «впрыснутом» в кровь Юлии Скрипаль химикате 20:04, Политика ФИФА закрыла дело о допинге в отношении футболиста сборной России 20:03, Спорт Дуров напомнил о «300 спартанцах» в связи с блокировкой Telegram 20:00, Технологии и медиа ОАК и «ИрАэро» заключили контракт на поставку первого серийного МС-21 19:57, Бизнес Умер актер из фильма «На игле» 19:45, Общество Бизнес призвал новое правительство не бояться рисковать 19:27, Экономика В МИДе ответили на слова Трампа о схватке американцев и русских в Сирии 19:27, Политика Дорогой отдых: когда покупать доллары и евро в преддверии отпусков 19:17, Деньги Во ФСИН заявили о непричастности сотрудников СИЗО к смерти Пшеничного 19:15, Общество Омбудсмен Федотов сообщил о массовых нарушениях прав человека в Дагестане 19:15, Общество Аналитики «Сколково» предупредили о рисках СПГ-проектов в России 19:04, Бизнес Открылась тысячная аптека сети «Мега Фарм» 19:03, Пресс-релизы Фильм Триера покажут в Каннах после семилетнего перерыва 19:02, Общество Нечастое явление: 5 московских мансард в аренду 18:54, Недвижимость Рауль Кастро назвал своего возможного преемника на посту главы компартии 18:52, Политика РФС назвал место проведения последнего матча сборной России перед ЧМ-2018 18:40, Спорт Суд вернул отцу Виктора Цоя права на песни сына 18:40, Общество Хранить или избавляться: криптовалюта Litecoin подорожала до $140 18:38, Крипто Разговорчики в YouTube: как известные люди начали делать свои шоу в интернете 18:35, Стиль Киев подаст против Москвы иск в ЕСПЧ по защите прав политзаключенных 18:32, Политика МИД ответил на призыв Волкера не снимать санкции с России 18:29, Политика
В СПЧ предложили Роскомнадзору узнать у суда способ блокировки Telegram
Битва за Telegram, 20:45
0
В СПЧ предложили Роскомнадзору узнать у суда способ блокировки Telegram
Глава СПЧ Михаил Федотов предложил Роскомнадзору обратиться в суд за разъяснением, как блокировать Telegram, «не нарушая права других лиц». «Никакой разумный судья» не будет выносить неисполнимое решение, отметил омбудсмен
Михаил Федотов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил Роскомнадзору обратиться в суд за разъяснением, как выполнить постановление о блокировке мессенджера Telegram в России. Об этом Федотов рассказал РБК на Ялтинском экономическом форуме, передает корреспондент РБК.

Дуров напомнил о «300 спартанцах» в связи с блокировкой Telegram
Технологии и медиа

«Я предложил РКН обратиться в суд за разъяснением решения: как его выполнять, не нарушая права других лиц. Если суд окажется в затруднении, то суд может обратиться в Конституционный суд о проверке конституционности федерального закона, на основании которого суд принял свое решение», — заявил Федотов.

Он отметил, что «никакой разумный судья» не будет выносить неисполнимое решение, но суд может разъяснить свое решение или приостановить его исполнение. Председатель СПЧ пояснил, что после обращения в Конституционный суд за разъяснением «Госдума немножко подумает и изменит эти законы».

Эксперты зафиксировали рост использования Telegram после блокировки
Технологии и медиа

«Тем более что Госдума уже научилась отменять свои неправильные законы», — добавил Михаил Федотов, напомнив судьбу закона о блогерах. «В данном случае [с Telegram] страдают законопослушные граждане», — заключил он.

Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram на территории России 16 апреля, выполняя соответствующее постановление суда. Суд принял решение о немедленной блокировке сервиса, так как Telegram отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.​​

«Небо на землю не упало»: чиновники о решении заблокировать Telegram Еще 2 фото
Фотогалерея

Однако ведомство не добилось полной блокировки  мессенджера: сервис меняет IP-адреса мобильной версии и провайдеров хостинга. В частности, Роскомнадзор заблокировал более 16 млн IP-адресов Google и Amazon Web Services, что привело к проблемам в работе ряда российских компаний, не связанных с Telegram. 19 апреля были также заблокированы IP-адреса облачных сервисов Microsoft.

За действия Роскомнадзора извинился советник президента по делам интернета Герман Клименко, упрекнув при этом российские компании в использовании иностранных серверов в целях экономии, что несет ​«известные риски безопасности».

Ранее 19 апреля «Коммерсантъ» сообщил, что Роскомнадзор в поисках эффективных способов борьбы с мессенджером встретился с представителями крупнейших операторов связи, однако, по данным газеты, никаких решений принято не было.

Авторы: Владимир Дергачев, Маргарита Девяткина.
Теги: Telegram , СПЧ , Михаил Федотов
Главное
МИД не исключил прекращение регулярного авиасообщения с США Политика
Материалы по теме
Дуров напомнил о «300 спартанцах» в связи с блокировкой Telegram Технологии и медиа
Юристы Telegram пожалуются на Роскомнадзор в Генпрокуратуру Технологии и медиа
Почему Telegram не удалось заблокировать: 4 вопроса о судьбе мессенджера Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.