В СПЧ предложили Роскомнадзору узнать у суда способ блокировки Telegram

Глава СПЧ Михаил Федотов предложил Роскомнадзору обратиться в суд за разъяснением, как блокировать Telegram, «не нарушая права других лиц». «Никакой разумный судья» не будет выносить неисполнимое решение, отметил омбудсмен

Михаил Федотов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил Роскомнадзору обратиться в суд за разъяснением, как выполнить постановление о блокировке мессенджера Telegram в России. Об этом Федотов рассказал РБК на Ялтинском экономическом форуме, передает корреспондент РБК.

«Я предложил РКН обратиться в суд за разъяснением решения: как его выполнять, не нарушая права других лиц. Если суд окажется в затруднении, то суд может обратиться в Конституционный суд о проверке конституционности федерального закона, на основании которого суд принял свое решение», — заявил Федотов.

Он отметил, что «никакой разумный судья» не будет выносить неисполнимое решение, но суд может разъяснить свое решение или приостановить его исполнение. Председатель СПЧ пояснил, что после обращения в Конституционный суд за разъяснением «Госдума немножко подумает и изменит эти законы».

«Тем более что Госдума уже научилась отменять свои неправильные законы», — добавил Михаил Федотов, напомнив судьбу закона о блогерах. «В данном случае [с Telegram] страдают законопослушные граждане», — заключил он.

Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram на территории России 16 апреля, выполняя соответствующее постановление суда. Суд принял решение о немедленной блокировке сервиса, так как Telegram отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.​​

Однако ведомство не добилось полной блокировки мессенджера: сервис меняет IP-адреса мобильной версии и провайдеров хостинга. В частности, Роскомнадзор заблокировал более 16 млн IP-адресов Google и Amazon Web Services, что привело к проблемам в работе ряда российских компаний, не связанных с Telegram. 19 апреля были также заблокированы IP-адреса облачных сервисов Microsoft.

За действия Роскомнадзора извинился советник президента по делам интернета Герман Клименко, упрекнув при этом российские компании в использовании иностранных серверов в целях экономии, что несет ​«известные риски безопасности».

Ранее 19 апреля «Коммерсантъ» сообщил, что Роскомнадзор в поисках эффективных способов борьбы с мессенджером встретился с представителями крупнейших операторов связи, однако, по данным газеты, никаких решений принято не было.