Клименко извинился за действия Роскомнадзора при блокировке Telegram

За действия Роскомнадзора в попытках заблокировать Telegram, приведшие к сбоям работы ряда компаний, «имело бы смысл извиниться» за «эту сложную историю», заявил советник президента по делам интернета Герман Клименко в эфире телеканала НТВ.

«Тем не менее, какого-то глобального катаклизма не произошло. Жалобы есть, но, наверное, не более чем обычно», — сказал Клименко.

Он отметил, что ситуация «уже нормализовалась». «Надеюсь, что дальше Роскомнадзор будет действовать более аккуратно», — добавил интернет-омбудсмен.

Он признал, что проблемы в работе ряда компаний возникли из-за попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram, и сообщил, что обратившимся за помощью была оказана поддержка. Но в то же время упрекнул российские компании за использование иностранных серверов в целях экономии, что, по его мнению, несет ​«известные риски безопасности».

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора заблокировать доступ к мессенджеру Telegram по причине того, что его руководство отказалось выдать ФСБ «ключи дешифровки» личной переписки пользователей. В компании отмечают, что это технически невозможно. С 16 апреля началась процедура блокировки мессенджера. В результате только за 17 апреля было заблокировано около 2 млн IP-адресов облачного сервиса Amazon Web Services и более 1 млн IP Google, на которые «переезжал» мессенджер. О блокировке 18 подсетей компаний в России заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров. От действий ведомства пострадал и ряд российских компаний. ​

