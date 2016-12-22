«Коммерсантъ» узнал о попытке Роскомнадзора найти метод борьбы с Telegram

Роскомнадзор попытался найти способ блокировать Telegram на совещании с операторами связи, однако по его итогам решения найти не удалось

Как сообщает газета «Коммерсантъ», в среду, 18 апреля Роскомнадзор собрал представителей крупнейших операторов связи, чтобы обсудить с ними более эффективные способы борьбы с Telegram. Однако, как сообщают собеседники издания, никаких решений по итогам совещания принято не было.

Информацию о том, что такое рабочее совещание имело место, «Коммерсанту» подтвердил крупный федеральный чиновник. В самом ведомстве сам факт встречи с операторами опровергли.

Между тем Роскомнадзор изменил тактику борьбы. Если в начале недели в черный список организации попали около 20 млн IP адресов, в результате чего оказались заблокированы в том числе и случайные сайты, то 18 апреля в реестр добавили лишь около 130 тысяч адресов американского облачного сервиса DigitalOcean.

По мнению генерального директора Rdp.ru Сергея Никулина, проблемы с блокировкой возникли из-за того, что ряд крупных российских операторов используют устаревший метод фильтрации. Поскольку их маршрутизаторы не предназначены для решения подобных задач, с ростом числа записей в черном списке, повышается вероятность их отказа в обслуживании.

Между тем сооснователь интернет-рации Zello Алексей Гаврилов, чей сервис Роскомнадзор блокировал в прошлом году, предположил, что на обход блокировок Telegram тратит в день как минимум $5 тысяч. «Но может быть и в десять раз больше», предположил он. Представители же Роскомнадзора, как утверждают в самом ведомстве, никаких дополнительных финансовых затрат в этой борьбе не несут.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram в минувший понедельник по решению суда. Причиной послужил тот факт, что мессенджер отказался согласно возложенной на него законом обязанности предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.

Несмотря на усилия ведомства добиться полной блокировки Telegram в России Роскомнадзору не удалось, поскольку мессенджер постоянно меняет IP-адреса мобильной версии и провайдеров хостинга.