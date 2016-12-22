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Дуров напомнил о «300 спартанцах» в связи с блокировкой Telegram
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Дуров напомнил о «300 спартанцах» в связи с блокировкой Telegram
Павел Дуров в связи с ситуацией с блокировкой Telegram напомнил о фильме «300 спартанцев», герои которого «сражаются за свободу сограждан». Эти слова он сопроводил полуобнаженной фотографией с тегом #вызовпутинубезрубашки
Павел Дуров (Фото: durov / Instagram)

Павел Дуров в своем Instagram назвал своим любимым фильмом «300 спартанцев», который посвящен борьбе за свободу. Картину он упомянул в контексте борьбы с блокировкой мессенджера Telegram в России.

Слова Дурова были написаны под его фотографией с обнаженным торсом на фоне пустыни. Геотег под фото указывает, что она была сделана в Дубае.

«Мой любимый фильм — «300 спартанцев». Это история о трехстах спартанцах, сражающихся ради того, чтобы защитить свободу сограждан, будет вдохновлять людей еще тысячи лет», — написал он.

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О ситуации с Telegram он напомнил в подписи под фотографией. «Новости с фронта: власти России заблокировали 18 млн IP-адресов ради запрета Telegram, но приложение все еще доступно для россиян. Благодарим вас за поддержку и любовь», — написал создатель мессенджера и социальной сети «ВКонтакте».

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Под фотографией он поставил два тега — #digitalresistance (#цифровоесопротивление, этим же тегом он сопровождал новости о блокировке Telegram) и #putinshirtlesschallenge (#вызовпутинубезрубашки). Последний тег в 2017 году стал ответом на появление фотографий Владимира Путина на рыбалке в Туве, где президент изображен с голым торсом и удочкой в руке. После этого Дуров в своем Instagram запустил флешмоб #putinshirtlesschallenge, предложив пользователям публиковать свои полуобнаженные фотографии. «Если вы русский, вы должны присоединиться к #PutinShirtlessChallenge (или подвергнуться забвению). Два правила от Путина — без фотошопа и без пампинга (pumping — накачка мышц. — РБК)», — подписал он опубликованную в рамках кампании собственную фотографию на фоне бассейна.

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Мессенджер Telegram был заблокирован Роскомнадзором в соответствии с решением суда. Это произошло после того, как его создатель, Павел Дуров, отказался выдавать цифровые ключи от переписки пользователей ФСБ. Блокировка популярного мессенджера началась 16 апреля, однако ее эффективность была снижена неспособностью ведомства заблокировать все IP-адреса, использующиеся приложением. Глава Роскомнадзора Александр Жаров 18 апреля рассказал, что операторы связи заблокировали 18 подсетей Amazon и Google, которыми пользуется Telegram. Несмотря на это, мессенджер остается частично доступным для пользователей из России.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Павел Дуров , Telegram
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