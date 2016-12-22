Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса сервиса Microsoft

Роскомнадзор заблокировал IP-адреса облачных сервисов Microsoft и ряда компаний. Ранее ведомство заблокировало адреса подобных сервисов Google и Amazon в связи с исполнением решения суда по Telegram

Фото: Beck Diefenbach / Reuters

В четверг, 19 апреля, Роскомнадзор внес в реестр запрещенных ресурсов более 130 тыс. IP-адресов облачного сервиса Azure от Microsoft. Это следует из копии выгрузки реестра для блокировки провайдерами, размещенной на портале для разработчиков GitHub.

Представитель Microsoft не смог оперативно прокомментировать ситуацию.

Информацию о блокировке IP-адресов Azure РБК подтвердил гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин. По его данным, также под блокировку попали адреса еще одного крупного хостинг-провайдера DigitalOcean, облачные сервисы Scaleway и Hetzner Online.

Telegram был заблокирован на территории России по решению Таганского районного суда города Москвы от 13 апреля. Причиной послужило то, что компания не выполнила возложенную на нее законом обязанность предоставить ФСБ ключи дешифровки переписки пользователей. Операторы связи начали ограничивать доступ к мессенджеру 16 апреля.

В тот же день Роскомнадзор внес в реестр IP-адреса еще двух других крупных хостинг-провайдеров — Google Cloud и Amazon Web Services. Как объяснял позже глава Роскомнадзора Александр Жаров, это произошло после того, как Telegram начал получать у этих сервисов новые IP-адреса, чтобы обходить блокировку сервиса в России. Сначала ведомство внесло в реестр более 9 тыс. собственных IP-адресов Telegram. Тогда Telegram перешел на Amazon Web Services, которая включала в себя более 600 тыс. IP-адресов, а потом и на подсеть Google, в которой было 540 тыс. IP-адресов. «Такое большое количество IP позволяет сервису очень быстро мигрировать, такой переход происходит в течение двух-четырех минут, поэтому выгружать отдельные адреса бессмысленно, только всю подсеть», — пояснял глава Роскомнадзора.

По информации Филиппа Кулина, на 19:00 мск 19 апреля в связи с блокировкой Telegram в реестре запрещенных ресурсов оказались более 18,5 млн IP-адресов.

Из-за того что Роскомнадзор блокирует IP-адреса целыми группами, в реестр запрещенных попадают и такие, которые используются сторонними компаниями, не связанными с Telegram. Так, после блокировки IP-адресов Amazon Web Services и Google Cloud проблемы с доступом испытывала, например, онлайн-школа Skyeng.