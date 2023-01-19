Основатель Group-IB из СИЗО назвал способ вернуть уехавших айтишников

На вершине пирамиды потребностей человека стоит самореализация, из СИЗО напомнил основатель Group-IB Илья Сачков. Но перед этим уехавших из России ИТ-специалистов нужно будет убедить, что в России им и их близким ничего не грозит

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Льготная ипотека и бронь, которые предлагают работникам сферы ИТ власти, чтобы вернуть уехавших из России специалистов, — это верные шаги, но этого может быть недостаточно, считает один из основателей компании Group-IB Илья Сачков. Об этом говорится в телеграм-канале Сачкова, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в госизмене. Его адвокат подтвердил РБК, что Сачков действительно передал команде письма, в соответствии с которыми был написан и опубликован этот пост.

«Уважаемый [глава Минцифры Максут] Шадаев называет ужасные цифры — до 100 тыс. уехавших молодых талантов и состоявшихся специалистов в важнейшем секторе экономики. Я склонен им верить, как склонен и согласиться с его позицией по программе «обратной релокации», — говорится в телеграм-канале Сачкова.

По его словам, «люди уезжали из-за потребности в безопасности, но если она будет удовлетворена, то они вернутся за самореализацией», которая стоит на вершине «пирамиды потребностей по Маслоу», считает он. «Нигде в мире сейчас специалист по кибербезу не может реализовать себя так, как в России. В стране, которую атакуют больше всех, а защищают сейчас меньше всех», — поясняет Сачков.

По его словам, уехавшим из России специалистам по кибербезопасности «нужно дать понять, что и они, и их близкие будут в безопасности, а затем предоставить им возможность творить и создавать, в том числе и новые русские технологии, которые сейчас так необходимы».

Основателя Group-IB обвиняют по ст. 275 УК (госизмена), однако за какие конкретно действия его обвиняют, не сообщалось. В сентябре 2021 года, за день до ареста Сачкова, в московском офисе Group-IB прошли обыски. Статья подразумевает наказание за шпионаж, выдачу за рубеж сведений, составляющих государственную тайну, либо иную помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России. В чем конкретно обвиняется Сачков, не раскрывалось. Сам Сачков назвал обвинение против себя «новым делом Дрейфуса» и заявил, что он «не изменник, не шпион и не предатель», а инженер, который «неоднократно доказывал преданность и пользу Родине».

Управление компанией перешло ко второму ее совладельцу, Дмитрию Волкову. В интервью РБК он рассказал, что обвинение не касается компании, предъявлено только Сачкову как физическому лицу, а не гендиректору.

Глава Минцифры Максут Шадаев называл цифру в 100 тыс. уехавших ИТ-специалистов в декабре, во время правительственного часа в Госдуме. Незадолго до этого сенатор Андрей Клишас, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, говорил, что в парламенте обсуждают документ с ограничениями для удаленщиков. Он также говорил, что депутаты могут разработать изменения в законодательстве, чтобы нахождение за границей стало «менее комфортным» для тех, кто покинул страну после начала частичной мобилизации.

Шадаев, выступая перед депутатами, сообщил, что 80% из них продолжают работать на российские компании, находясь в дружественных странах, а потому, по словам министра, ставить вопрос о запрете удаленной работы для айтишников было бы преждевременно. В ноябре министр анонсировал планы по созданию программы по возвращению ИТ-специалистов в Россию.

«Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал», — говорил Шадавев. По его словам, айтишники должны понимать, что им «нечего бояться» в России.