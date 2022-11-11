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Минцифры создаст программу по возвращению в Россию уехавших айтишников

Шадаев: Минцифры разрабатывает программу по возвращению в Россию уехавших ИТ-специалистов
О планах создания программы по возвращению в Россию ИТ-специалистов Шадаев заявил в начале ноября. По его словам, министерство сейчас формулирует ее условия, «чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал»
Фото: Janis Laizans / Reuters
Фото: Janis Laizans / Reuters

Минцифры России в настоящее время формулирует условия программы возвращения в Россию специалистов в области ИТ, сообщил ТАСС глава министерства Максут Шадаев.

«Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал. Мы сейчас смотрим, обсуждаем, что могло бы дать гарантии определенные тем, кто уехал, какой уровень гарантий [тут может быть]», — сказал министр, отвечая на вопрос, разрабатывается ли сейчас такая программа.

По словам Шадаева, в этой ситуации не стоит вопрос «экономических условий», а специалисты должны понимать, что им «нечего бояться» в России.

О плане разработать программу обратной релокации ИТ-специалистов министр сообщил в начале ноября. «Мы должны создать условия, чтобы они захотели вернуться и работать в России. Здесь никаких ограничений не должно быть», — подчеркивал тогда министр.

Российская ассоциация электронной коммерции (РАЭК) в марте оценивала, что в первую волну, сразу после начала военной операции, из России уехали около 50–70 тыс. ИТ-специалистов, а во вторую волну, в апреле, могли уехать еще 70–100 тыс. В конце весны представители Минцифры и правительства говорили о том, что часть уехавших специалистов — до 85% — вернулись в Россию.

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После объявления частичной мобилизации в Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) предположили, что отток ИТ-кадров из страны в ближайшее время может оказаться в два-три раза больше, чем весной. Глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин в конце сентября заявил, что 100 тыс. потенциально уехавших ИТ-специалистов — это «минимальная планка, от которой нужно сейчас отталкиваться».

В то же время Минцифры утверждало, что ИТ-специалисты с высшим образованием, работающие полный день в аккредитованных ИТ-компаниях, получат отсрочку на призыв по частичной мобилизации наряду с сотрудниками операторов связи и зарегистрированных СМИ. Однако позже выяснилось, что право на отсрочку от мобилизации могут получить только те ИТ-специалисты, чья специальность и направления подготовки высшего образования вошли в перечень, опубликованный министерством (всего 195 направлений).

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Минцифры Максут Шадаев ИТ айтишник релокация
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