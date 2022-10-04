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Типографии предупредили о риске остановки печати из-за санкций

«Ведомости»: из-за дефицита оборудования российские типографии могут остановить работу
Европейские санкции серьезно повлияют на типографский бизнес: 90% оборудования, на котором печатают книги и прессу, произведено в недружественных странах, и слабо поддается импортозамещению, рассказали руководители типографий
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Типографии столкнулись с дефицитом оборудования из-за санкций и отказа производителей из Европы, Северной Америки и Японии поставлять в Россию оборудование и запчасти. Об этом «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры типографий. По их словам, примерно 90% техники в российских типографиях произведено в недружественных странах, из-за чего типографиям в перспективе грозит риск остановки производства.

Крупнейшие импортеры типографской техники — Германия (например, компании Heidelberg, KBA, Manroland), Швейцария (Muller Martini), Италия (Zechini, Smyth), Канада и Япония.

Так, например, печатные, переплетные, ниткошвейные машины производят в Европе, рассказал газете гендиректор типографии «Парето-принт» Павел Арсеньев. Там же, по его словам, производят оборудование для изготовления обложек — крышкоделательные машины — и оборудование для изготовления печатных форм.

Некоторые из европейских компаний разорвали контракты по собственной инициативе, часть — после введения пятого пакета санкций, который запретил импорт в Россию оборудования для флексографии, офсетной, глубокой и высокой печати и переплетных машин, объясняет Арсеньев. Также, по словам президента издательской группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова, санкции затронули поставки бывшего в употреблении оборудования.

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Фото:Максим Туманов / ТАСС

Параллельный импорт типографского оборудования затруднен тем, что у каждой печатной машины есть свой серийный номер, и многие комплектующие для них будут уникальными, с собственными каталожными номерами. «Это значит, что производитель по нему может понять, что деталь будет в итоге отправлена в Россию, и запретит поставку», — объяснила Лариса Данилова, представитель компании «Октопринт сервис», которая занимается поставками расходных материалов и запчастей для полиграфии.

Типографское оборудование из Индии и Китая отстает с точки зрения технологий (например, слабо автоматизировано), кроме того, в этих странах производят не все виды типографских машин. «Выход пока один — разбирать старые машины и пользоваться подержанными запчастями, как в авиации», — считает член правления Союза предприятий печатной индустрии Гильдии издателей периодической печати Елена Шитикова.

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В перспективе зависимость от импорта типографского оборудования приведет к дефициту типографских мощностей вплоть до размещения заказов за пределами России — в Китае, Индии, Иране. Из-за этого подорожают книги — вплоть до +20% к цене, считает директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов.

Эксперты, которых опросила газета, считают, что решать эту проблему надо будет при поддержке правительства.

В сфере полиграфии в России функционирует более 20 тыс. предприятий. Основной производственный потенциал составляют офсетные, флексографические и цифровые типографии, которые можно отнести к крупным и средним предприятиям, а также целый ряд типографий, оснащенных современной полиграфической техникой, и отнесенных к группе малых предприятий. Лидером рынка полиграфических услуг является АО «Гознак», доля рынка которого по итогам 2021 года составила 8,8%. На втором месте находится компания ООО «Издательство «Эксмо» с долей 2,2%. Третье место занимает ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» — 1,3%.

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типография санкции книгопечатная продукция книги
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