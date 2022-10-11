В России вырос спрос на книги о нацистской Германии

Лидером продаж стала «Мобилизованная нация» Николаса Старгардта о том, как немцы воспринимали Вторую мировую войну. Некоторые издательства заметили рост спроса на литературу этого сегмента еще в феврале

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

С момента ввода частичной мобилизации 21 сентября в России выросли продажи литературы о Второй мировой войне и гитлеровской Германии, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на торговые сети и издателей.

Сеть книжных магазинов «Читай-город» зафиксировала в сегменте литературы о Второй мировой войне рост продаж в штуках на 20%. Особый интерес покупатели проявили к книге «Мобилизованная нация. Германия 1939–1945» Николаса Старгардта о том, как немцы воспринимали события тех лет. С 21 сентября по 4 октября ее продажи выросли на 405% по сравнению с периодом с 7 по 20 сентября. Спрос на это произведение заметили и в ГК «ЛитРес» (объединяет сервисы «ЛитРес», MyBook и другие), где его продажи выросли в 17 раз.

По данным «Читай-города», в числе наиболее популярных книг также оказались «Мемуары под грифом «секретно» и «Хроника тайной войны и дипломатии. 1938–1941 годы» Павла Судоплатова, а также «Победа в тайной войне. 1941–1945 годы» Николая Никулина (газета не уточняет, как сильно на них вырос спрос).

В издательстве «Бомбора» рассказали о выросшем спросе на книгу Джулии Бойд «Записки из Третьего рейха. Жизнь накануне войны глазами обычных туристов», в «Альпине» — на книгу Эрика Ларсона «В саду чудовищ» про гитлеровскую Германию середины 1930-х годов и «Историю Второй мировой войны» Уинстона Черчилля (цифры также не приводятся). При этом, отмечают оба издательства, продажи книг о Второй мировой войне и периодах до и после нее выросли еще в феврале, когда началась российская военная операция на Украине. В сентябре эта тенденция продолжилась.

В целом, сообщают издатели, общие продажи упали: после 21 сентября они просели на 20%, а сейчас медленно восстанавливаются, отмечают в «Эксмо-АСТ». Это происходит не только за счет книг о Второй мировой, но и других сегментов: есть спрос на учебную литературу, пособия по развитию ребенка и подготовке к школе, книги лауреата Нобелевской премии по литературе Анни Эрно. В «Бомборе» по сравнению с 2021 годом в два раза выросли продажи книг о хобби и рукоделии, психологии и колоды карт Таро. «ЛитРес» зафиксировал рост продаж книг австрийского психолога Виктора Франкла на 279%, а немецкого писателя Эриха Марии Ремарка — на 27%.

В начале февраля «Коммерсантъ» сообщал со ссылкой на данные издательств и онлайн-маркетплейсов, что в 2021 году продажи эзотерической литературы, книг о предсказаниях, духовных практиках, осознанности и позитивном мышлении выросли более чем на 50%. В 2020 году рост составил 13%.