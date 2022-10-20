В Госдуме предложили ввести доступ к «пропаганде ЛГБТ» по коду

С помощью кода или другого подобного механизма пользователи будут подтверждать возраст, поясняется в новом законопроекте о полном запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ, интернете и кино

Фото: Олег Яковлев / РБК

Внесенный в Госдуму законопроект о запрете «пропаганды нетрадиционных отношений» устанавливает механизм, ограничивающий доступ детей к подобному контенту, говорится в документе. Чтобы просмотреть или прослушать информацию с «ЛГБТ-пропагандой» на платных сервисах, предлагается установить требование «вводить коды или совершать иные действия для подтверждения возраста пользователя».

Авторы законопроекта предлагают сделать обязательным текстовое предупреждение об ограничении распространения среди детей информации, подпадающей под ЛГБТ-пропаганду, в анонсах на телевидении и радио. «Запрет распространения информации, наносящей вред здоровью и (или) развитию детей, предлагается установить и на аудиовизуальных сервисах, если владельцем такого сервиса не обеспечен запрет доступа несовершеннолетних к данной информации», — говорится в тексте документа.

Депутаты также считают нужным обязать владельцев новостных агрегаторов, аудиовизуальных сервисов и соцсетей не допускать использования своих информационных ресурсов для «распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения».

20 октября в Госдуму было внесено два законопроекта, касающихся запрета пропаганды ЛГБТ. Под ними подписались 390 депутатов. Нижняя палата рассмотрит инициативу 27 октября.

Законодатели предлагают увеличить максимальный штраф за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» среди детей до 5 млн руб. и ввести штраф за пропаганду среди взрослых — от 50 тыс. руб. для физлиц до 4 млн руб. для юрлиц, распространяющих ее в Сети или в СМИ. Наказываться будет и распространение информации, которая способна «вызвать желание сменить пол» (до 4 млн руб.). Иностранцев за такие действия предлагается выдворять из России.

Пропаганда, по версии авторов законопроекта, выражается «в распространении информации и (или) совершении публичных действий, направленных на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений» или «навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях и (или) предпочтениях, вызывающей интерес к таким отношениям».

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Вводится также запрет на пропаганду педофилии. За нее можно будет получить штраф в размере от 200 тыс. руб. для физлиц до 10 млн руб. для юрлиц, распространяющих информацию в интернете и медиа.