Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 60,44 (+0,33) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 61,5 (-0,09) Инвестиции, 16:00
«Русский стандарт» приостановил операции в евро Финансы, 20:49
В Госдуме предложили ввести доступ к «пропаганде ЛГБТ» по коду Политика, 20:42
МЮ исключил Роналду из состава после самовольного ухода с матча Спорт, 20:40
Силовики задержали начальника контрольно-ревизионного управления МЧС Общество, 20:38
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 20:34
Керченскую переправу временно закрыли из-за штормового предупреждения Общество, 20:18
Лондон ввел санкции против мэра Бердянска и производителя дронов Shahed Политика, 20:17
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Курской области усилят охрану объектов инфраструктуры и образования Политика, 20:14
Игрока «Урала» унесли на носилках после столкновения с вратарем «Сочи» Спорт, 20:13
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 20:11
Военная операция на Украине. Карта Политика, 20:07
Сколько времени у Рубена Варданяна, чтобы выстроить экономику Карабаха Политика, 20:06
Что такое бета-глюканы и как они поддерживают иммунный тонус РБК и Stada, 20:00
АФК «Система» предложила целиком выкупить акции владельца Sela и Zarina Бизнес, 19:59
Политика ,  

В Госдуме предложили ввести доступ к «пропаганде ЛГБТ» по коду

Депутаты предложили создать механизм доступа к «ЛГБТ-пропаганде» по коду
С помощью кода или другого подобного механизма пользователи будут подтверждать возраст, поясняется в новом законопроекте о полном запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ, интернете и кино
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Внесенный в Госдуму законопроект о запрете «пропаганды нетрадиционных отношений» устанавливает механизм, ограничивающий доступ детей к подобному контенту, говорится в документе. Чтобы просмотреть или прослушать информацию с «ЛГБТ-пропагандой» на платных сервисах, предлагается установить требование «вводить коды или совершать иные действия для подтверждения возраста пользователя».

Авторы законопроекта предлагают сделать обязательным текстовое предупреждение об ограничении распространения среди детей информации, подпадающей под ЛГБТ-пропаганду, в анонсах на телевидении и радио. «Запрет распространения информации, наносящей вред здоровью и (или) развитию детей, предлагается установить и на аудиовизуальных сервисах, если владельцем такого сервиса не обеспечен запрет доступа несовершеннолетних к данной информации», — говорится в тексте документа.

Депутаты также считают нужным обязать владельцев новостных агрегаторов, аудиовизуальных сервисов и соцсетей не допускать использования своих информационных ресурсов для «распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения».

20 октября в Госдуму было внесено два законопроекта, касающихся запрета пропаганды ЛГБТ. Под ними подписались 390 депутатов. Нижняя палата рассмотрит инициативу 27 октября.

Законодатели предлагают увеличить максимальный штраф за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» среди детей до 5 млн руб. и ввести штраф за пропаганду среди взрослых — от 50 тыс. руб. для физлиц до 4 млн руб. для юрлиц, распространяющих ее в Сети или в СМИ. Наказываться будет и распространение информации, которая способна «вызвать желание сменить пол» (до 4 млн руб.). Иностранцев за такие действия предлагается выдворять из России.

Пропаганда, по версии авторов законопроекта, выражается «в распространении информации и (или) совершении публичных действий, направленных на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений» или «навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях и (или) предпочтениях, вызывающей интерес к таким отношениям».

Читайте на РБК Pro
Pro
Какое будущее ждет систему быстрых платежей после отмены льгот
Прогнозы
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном
Прогнозы
Pro
Сделано в Америке. Как я создал Wal-Mart
Саммари
Pro
Фото: Андрей Ковалев / РБК «Соль, сахар, мучное и жир — 4 главных врага»: основатель ABBYY — о еде
Статьи
Pro
Фото: Shailesh Andrade / Reuters Методы девяностых: как внук учителя создал бизнес-империю за $200 млрд
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock О чем не нужно писать в резюме на английском языке
Инструкции
Pro
Фото: Damir Sagolj / Reuters Медпомощь за границей: как вызвать скорую, получить рецепт и найти врача
Инструкции
Pro
Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images Из грязи в князи: как устроены касты в современном обществе
Статьи

Вводится также запрет на пропаганду педофилии. За нее можно будет получить штраф в размере от 200 тыс. руб. для физлиц до 10 млн руб. для юрлиц, распространяющих информацию в интернете и медиа.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
ЛГБТ пропаганда законопроект
Материалы по теме
Госдума выбрала дату рассмотрения законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ
Политика
Правительство поддержало проект о запрете пропаганды ЛГБТ
Политика
Хинштейн не увидел пропаганды педофилии в набоковской «Лолите»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter