Из «Кинопоиска» исчезла часть старых фильмов и сериалов

Из библиотеки пропали, например, фильмы «Маска», трилогия «Властелин колец», «Интерстеллар», сериал «Друзья». В пресс-службе сервиса связали это со сложностями с продлением контрактов с правообладателями

Фото: Евгений Разумный / ТАСС

Из библиотеки российского онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» (контролируется «Яндексом») пропали некоторые старые западные фильмы и сериалы, пишет газета «Коммерсантъ».

Согласно анализу историй просмотра нескольких пользователей сервиса, из библиотеки исчезли, например, фильмы «Маска» (1994), трилогия «Властелин колец» (2001–2003), «1+1» (2011), «Интерстеллар» (2014), сериал «Друзья» (1994–2004), бразильский сериал «Клон» (2001–2002) и ряд других.

В пресс-службе «Кинопоиска» исчезновение ранее вышедшего контента связали со сложностями с продлением контрактов с правообладателями.

«В текущих условиях продление договоров занимает больше времени, к примеру, проекты таких студий, как Warner Bros. и Disney, действительно могут быть пока недоступны», — пояснили в онлайн-кинотеатре.

В Wink не исключили, что в некоторых случаях договоры после истечения сроков не будут продлеваться, хотя, заверили там, со стороны правообладателей почти не было инициатив по досрочному расторжению договоров с российскими сервисами. В Wink стали закупать больше контента из России и других стран, а также авторского кино, рассказали там.

В Ivi и Okko отказались от комментариев по поводу проблем с зарубежным контентом, а в Premier, Kion, Amediateka не ответили на запросы издания.

Собеседник «Коммерсанта» на рынке, в свою очередь, связал сложности с продлением договоров в том числе с новым способом расчетов с иностранными правообладателями. Российские компании теперь могут рассчитываться с правообладателями из стран, которые ввели те или иные санкции против России или публично поддержали их, путем перечисления средств на специальный рублевый счет в российском банке.

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В марте 2022 года, после начала военных действий на Украине, киностудии Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount объявили об остановке проката своих фильмов в России.

В середине июня газета «Ведомости» со ссылкой на источники в российских киносетях писала, что весной они перестали платить голливудским студиями за уже вышедшие фильмы. По словам собеседников издания, должниками оказались почти все кинотеатры страны. Однако основной долг приходится на крупнейших прокатчиков, в том числе объединенную киносеть «Синема парк» и «Формула кино», «Премьер-зал», «Киномакс». Долги, которые образовались за прокат фильмов до марта, были заморожены. Источники пояснили, что заморозка стала ответной мерой за прекращение выпуска новых фильмов в России и, как следствие, падение кассовых сборов, из-за чего киносетям нечем платить.

На фоне отсутствия премьер голливудских и европейских студий российские онлайн-кинотеатры тем временем увеличили закупки южнокорейского и турецкого контента, писал РБК со ссылкой на исследование агентства TelecomDaily.