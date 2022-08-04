Рост выручки онлайн-кинотеатров оказался на минимальном за 5 лет уровне

Из-за ухода Netflix и отказа голливудских студий работать дальше в России общая выручка онлайн-кинотеатров по итогам первого полугодия выросла всего на 5%. По итогам года эксперты ждут в лучшем случае нулевую динамику

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Общие доходы работающих в России онлайн-кинотеатров за первую половину 2022 года составили 25,9 млрд руб. (без НДС). Такие подсчеты РБК представило информационно-аналитическое агентство TelecomDaily. Заявленная сумма всего на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда общая выручка стриминговых сервисов составила 24,8 млрд руб. Это минимальная за последние пять лет динамика: в первом полугодии 2021 года рост составлял 31%, 2020-го на фоне пандемии коронавируса — 71%, 2019-го — 44%.

Выручка онлайн-кинотеатров традиционно генерируется двумя способами:

платная модель, когда пользователи оформляют подписку, покупают или арендуют отдельный фильм и сериал: поступления от такой модели монетизации показали рост почти на 12% — с 20,7 млрд до 23,1 млрд руб.;

рекламная модель, когда пользователю за возможность бесплатно смотреть контент показывают и рекламу: поступления по этой модели упали на 30% — с максимальных за последние пять лет 4 млрд до 2,8 млрд руб.

Крупнейшим по выручке видеосервисом в России впервые стал принадлежащий «Яндексу» «Кинопоиск». Аналитики TelecomDaily оценили его рыночную долю в 23,2%, что, по подсчетам РБК, соответствует 6 млрд руб. выручки за первую половину 2022 года. Годом ранее доля «Кинопоиска» составляла всего 13% (соответствует 3,2 млрд руб.). Прежний лидер — ivi — несмотря на рост доли с 22 до 22,8% (5,9 млрд руб.) опустился на второе место.

Гендиректор ivi Николай Васильков признает, что «Яндекс» создал очень конкурентный мультисервисный продукт»: «Как многолетний лидер рынка, мы снимаем шляпу перед ними». «Здоровая конкуренция идет на пользу всему рынку и борьбе с нелегальным распространением контента», — добавил Васильков. Директор «Яндекса» по взаимодействию с индустрией Ксения Болецкая, в свою очередь, отметила, что в июне сериалы и фильмы на «Кинопоиске» посмотрели 6,2 млн подписчиков «Яндекс Плюс», что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а в общих часах смотрение за тот же период увеличилось в 2,5 раза. Выручка сервиса, уверяет Болецкая, растет не только за счет подписки, но и благодаря новой статье дохода — продаже оригинальных проектов «Кинопоиска» телеканалам и другим онлайн-кинотеатрам. Но главный редактор TelecomDaily Денис Кусков уточнил, что подсчеты агентства не учитывают доходы от продажи контента ни у одного из сервисов.

На третью строчку по доле рынка впервые поднялся сервис «Ростелекома» Wink: его доля выросла с 10 до 12,7% (3,3 млрд руб.). Общая динамика соответствует обозначившимся с весны трендам и обусловлена в том числе сокращением рекламных бюджетов и сокращением числа «громких» премьер, прокомментировал оценку TelecomDaily директор по развитию Wink Антон Володькин. По его мнению, поддержку домашнему смотрению в текущих обстоятельствах оказало отсутствие блокбастеров в кинотеатрах, а также ограничение других видов досуга.

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Рост Okko оказался недостаточным Ранее связанный со Сбербанком онлайн-кинотеатр Okko выбыл из тройки лидеров. Несмотря на рост выручки на 0,9 п.п., по итогам первой половины 2022 года Okko в рейтинге TelecomDaily смог занять только четвертую строчку — выручка сервиса составила около 3,1 млрд руб. Денис Кусков изменения в первой тройке связывает как с «сильной работой» «Ростелекома», так и с проблемами экосистемы «Сбера», куда Okko входил по май 2022 года. В конце весны «Сбер» продал Okko и часть других активов «российской компании, не связанной с группой» — ею оказалось АО «Новые возможности», собственники которого неизвестны. По словам источников РБК, сделка была обусловлена введенными против «Сбера» санкциями. В конце июня «Новые возможности» также попали под санкции Великобритании из-за «поддержки правительства России в ведении бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение — секторе информационных, коммуникационных и цифровых технологий». В пресс-службе Okko на запрос РБК не ответили.

Почему доходы видеосервисов почти перестали расти

Резкое замедление выручки онлайн-кинотеатров Кусков объяснил тремя причинами. Во-первых, сказался уход Netflix, доля которого по итогам первой половины 2021 года составляла 9% (сейчас она сократилась до 2,5%, обеспеченных работой еще в первые месяцы года). Аудитория Netflix, оформлявшая на него подписку, по словам Кускова, была заинтересована именно в оригинальных проектах сервиса, которые можно найти, скорее всего, на пиратских ресурсах, а не в библиотеках конкурентов.

Во-вторых, как объясняет главный редактор TelecomDaily, серьезно ударило по онлайн-кинотеатрам отсутствие голливудских новинок, которые зачастую не включались в основную подписку. Такие модели монетизации, как EST (Electronic Sell-Through), когда пользователь покупает у стриминга отдельный фильм или сериал, и TVOD (Transactional Video on Demand), когда зритель арендует отдельную единицу контента на ограниченный период времени, раньше приносили рынку порядка 11% выручки, сейчас этот показатель опустился ниже 9%. «Даже эти 9% обеспечены новинками января—февраля, так как обычно Новый год богат на блокбастеры», — указывает Кусков.

В-третьих, констатирует TelecomDaily, сократилась и общая покупательская способность аудитории. «Особенно это касается жителей регионов, которые либо сократили количество подписок на разные кинотеатры, либо вовсе от них отказались», — отмечает Кусков.

По итогам всего 2022 года TelecomDaily прогнозирует в лучшем случае нулевую динамику по сравнению с 2021-м, в худшем — «небольшое падение рынка».